Deportados latinoamericanos a la República Democrática del Congo: Una pesadilla o un sueño congoleño?

La campaña del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump contra los migrantes ha llevado a 15 latinoamericanos a ser deportados al Congo, donde enfrentan una situación difícil y peligrosa. La mayoría de ellos han sido víctimas de deportaciones con grilletes pese a órdenes de protección de jueces de inmigración de Estados Unidos.

DAKAR- Es una situación que el presidente de la República Democrática del Congo ha descrito como ‘vivir el sueño congoleño’. Para los 15 latinoamericanos deportados al país africano bajo la ampliamente criticada campaña del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump contra los migrantes, se siente más como una pesadilla.

The Associated Press habló con una de ellos, una mujer colombiana de 29 años que confirmó lo que personas deportadas a otras naciones africanas han descrito: una deportación con grilletes pese a una orden de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos. Confinamiento en un hotel con salidas supervisadas.

Y una elección imposible: regresar a su país de origen con el riesgo de persecución o quedarse en la República Democrática del Congo, un país del que la mujer colombiana nunca había oído hablar antes de su llegada.

‘Es como si fuéramos niños’, comentó al tiempo que su visa congoleña de tres meses está a punto de vencer sin que haya un plan a la vista. ‘¿Que qué haría? Sé que haría uno aquí en un lugar totalmente desconocido, sin donde vivir, sin saber qué hacer’, añadió, al hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Por ahora no queda claro qué significará para ella un nuevo fallo de una corte federal estadounidense que sostiene que el gobierno de Estados Unidos probablemente violó la ley al deportar a otro colombiano al Congo. GRUPO AFILIADO A LA ONU ASUME EL CONTROL En su entrevista desde el hotel en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, donde ella y otros deportados están retenidos, la mujer aportó nuevos detalles sobre el papel central que está desempeñando una agencia afiliada a Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Dijo que a los deportados se les permite salir del hotel aproximadamente una vez por semana y sólo acompañados por personal de la OIM. Cuando compran en un supermercado o retiran dinero, los conducen rápidamente de vuelta al vehículo, sin que el personal de la OIM los pierda de vista.

‘Ellos se eligen a qué lugar vamos a ir y qué es lo que vamos a comprar’, declaró. En el hotel, explicó, el personal de la OIM ha organizado actividades como pintura, música y voleibol, pero muchos deportados han dejado de participar, aburridos de la rutina. Ella baja a comer y, por lo demás, permanece en su habitación, haciendo llamadas nocturnas a su hija de 10 años en Colombia y preocupándose por cuándo la volverá a ver.

Lo más llamativo es el papel que está desempeñando el personal de la OIM al presentar a los deportados sus posibles destinos. A la mujer le han ofrecido dos caminos: regresar a Colombia, adonde un juez de Estados Unidos ha dictaminado que no puede ser enviada de manera segura, recibiendo ‘protección y asistencia’ de la OIM, o permanecer en el Congo sin apoyo.

‘Les dan opciones imposibles’, subrayó Alma David, la abogada de la mujer radicada en Estados Unidos. ‘Al deportarlos a un tercer país sin oportunidad de impugnar que los envíen allí, Estados Unidos no sólo violó sus derechos al debido proceso, sino también nuestras propias leyes migratorias y nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales’.

La República Democrática del Congo es uno de al menos ocho países africanos que han hecho acuerdos con el gobierno de Trump para facilitar deportaciones de nacionales de terceros países, lo que, según expertos legales, equivale en la práctica a un vacío legal para Estados Unidos. La mayoría de los deportados había recibido órdenes legales de protección de jueces federales en Estados Unidos que los resguardaban de ser devueltos a sus países de origen, según abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a preguntas sobre el caso de la mujer colombiana, pero ha afirmado que los acuerdos de deportación a terceros países ‘garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos’. El gobierno de Trump sostiene que los acuerdos son necesarios para ‘expulsar a extranjeros ilegales criminales’ cuyos países de origen no los aceptará de regreso.

POCA CLARIDAD DEL ACUERDO DE CONGO CON EU Los detalles del acuerdo de la República Democrática del Congo con el gobierno de Trump no están claros. Otros países han recibido millones de dólares para participar. El presidente congoleño Félix Tshisekedi calificó el acuerdo como un ‘acto de buena voluntad entre socios’ a principios de este mes, sin compensación financiera.

Esto ocurre al tiempo que Washington ha incrementado la presión sobre la vecina Ruanda por su apoyo al grupo rebelde M23, que ha tomado ciudades en el este del Congo, una dinámica que, según algunos analistas, podría explicar la disposición de Kinshasa a recibir deportados





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