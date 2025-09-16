Deportes en México: Clásico de Pasión, Rayados Lideran la Competencia y un Debut Anticipado

Noticias deportivas de México, incluyendo el emocionante Clásico América vs. Chivas, el triunfo de Rayados de Monterrey, novedades sobre el debut de Anthony Martial y noticias de otras ligas.

Los Rayados de Monterrey , con un contundente triunfo en casa contra los Gallos Blancos de Querétaro, mantuvo el liderato en la competencia. El equipo regiomontano logró una victoria sin grandes esfuerzos, demostrando su solidez en casa. El encuentro entre América y Chivas , un clásico lleno de pasión, se convirtió en un espectáculo de drama y tensión. El gol de Santiago Giménez, en un momento caótico, desató una fuerte reacción en ambas escuadras.

Bancas vaciadas, reclamaciones y reproches frente al árbitro central marcaron un cierre insólito al Clásico. En el resto del día, el partido entre San Luis y Xolos en un emocionante encuentro que terminó con un empate en los segundxs minutos de la jornada. El joven extremo de la selección mexicana, podría ser baja en la próxima fecha FIFA debido a una molestia física, aunque el club aún confirmó la convocatoria oficial para el miércoles. Efraín Juárez y otros jugadores como Anthony Martial, recién llegado a la Liga MX, disfrutan sus momentos libres fuera del campo y asistieron a un concierto, mostrando una faceta humana dentro del mundo del deporte. El delantero Francés espera su debut con los Rayados a la expectativa. Steven Gerrard también está haciendo noticia en el fútbol mexicano con su como entrenador de LA Galaxy a lvaro Flores, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano, ha fallecido a los 66 años





