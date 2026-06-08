Depresión tropical Dos-E se convierte en tormenta tropical Boris, con lluvias y vientos en Guerrero y Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la depresión tropical Dos-E, que según las previsiones en las horas siguientes se convertirá en la tormenta tropical Boris. La depresión tropical se encuentra a 160 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, ambos en Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Se prevé que al mediodía del lunes, ya como tormenta tropical Boris, se ubique a 20 kilómetros al este de Acapulco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia la depresión tropical Dos-E, que según las previsiones en las horas siguientes se convertirá en la tormenta tropical Boris.

La depresión tropical se encuentra a 160 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, ambos en Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Se prevé que al mediodía del lunes, ya como tormenta tropical Boris, se ubique a 20 kilómetros al este de Acapulco. La zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical se extiende desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se esperan en Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste), mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se esperan en Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos (sur). El viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h se espera en las costas de Guerrero y Oaxaca (oeste).

El oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura se espera en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que el oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura se espera en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Se recomienda extremar precauciones a la población en general en las zonas mencionadas por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Además, se enfrentan policías con militantes de la 4T en Múzquiz, y el candidato interviene y recibe varios empujones





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