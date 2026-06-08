Depresión tropical Dos-E se forma frente a costas de Guerrero y amenaza con lluvias intensas

La OPS explica la escala de clasificación de ciclones tropicales. Una depresión tropical ubicada al sur de Acapulco, con vientos de 55 km/h, podría intensificarse y provocar lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones en varios estados, según alertan autoridades.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define diferentes tipos de sistemas meteorológicos según su intensidad. Una tormenta se describe como un sistema giratorio organizado de nubes y tormentas eléctricas con circulación cerrada de bajo nivel que gira en sentido antihorario en el hemisferio norte.

En la escala de clasificación, un sistema con vientos máximos sostenidos de 38 mph se denomina depresión tropical. Cuando los vientos alcanzan 74 mph, se convierte en tormenta tropical.

Finalmente, un ciclón tropical con vientos de 111 mph o más se clasifica como huracán, correspondiendo a categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson. Según el último reporte emitido a las 15:15 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Dos-E se ubicaba aproximadamente a 135 kilómetros al sur de Acapulco y a 135 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 75 km/h, y se desplazaba hacia el noreste a una velocidad de seis km/h. Aunque aún es una depresión, su evolución podría transformarla en tormenta tropical en las próximas horas. Las autoridades meteorológicas y de protección civil han advertido sobre los posibles efectos de este sistema. Se espera que la tormenta, en su desarrollo, ocasione lluvias torrenciales en varias entidades.

Dichas precipitaciones podrían generar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, se hace un llamado a la población para que atienda los avisos de las autoridades y siga las recomendaciones emitidas por Protección Civil. La prevención y la información oportuna son clave para minimizar riesgos ante estos fenómenos hidrometeorológicos





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