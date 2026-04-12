Dermatitis Atópica en Bebés: Reconocer los Primeros Signos y Actuar a Tiempo

La Dra. Vilma Velázquez, alergóloga e inmunóloga, explica la importancia de identificar y tratar la dermatitis atópica en bebés, un problema común que puede ser el inicio de la llamada marcha alérgica. Se abordan los signos tempranos, el papel de la herencia, los errores comunes de los padres y las recomendaciones de cuidado de la piel, junto con las opciones de tratamiento.

La piel áspera de un bebé, aunque pueda parecer un detalle menor, es una señal de alerta temprana que requiere atención médica inmediata, según la Dra. Vilma Velázquez, alergóloga e inmunóloga. Durante el Simposio de Alergia e Inmunología para el Médico de Atención Primaria, organizado por la APMA, la Dra. Velázquez explicó en exclusiva para la revista Medicina y Salud Pública la importancia de reconocer y tratar la dermatitis atópica , un paso crucial en la llamada marcha alérgica .

Este proceso, que sigue una secuencia predecible, comienza con la alergia a la proteína de la leche, seguida por la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y, finalmente, el asma. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida del niño.\La Dra. Velázquez enfatiza que la dermatitis atópica suele manifestarse en los primeros meses de vida, con la piel del bebé mostrando signos de aspereza. La herencia juega un papel fundamental: si uno de los padres sufre de rinitis alérgica u otras manifestaciones alérgicas, el riesgo de que el bebé desarrolle dermatitis atópica aumenta considerablemente. Un error común entre los padres primerizos es demorar la consulta médica. Muchos padres, al observar la piel áspera o enrojecida, optan por cambiar jabones o aplicar cremas por su cuenta, sin identificar la causa subyacente. Esta demora puede retrasar el tratamiento y empeorar la condición. La Dra. Velázquez aconseja buscar atención médica tan pronto como se detecten los primeros signos, en lugar de recurrir a remedios caseros o productos comerciales sin consultar a un especialista.\El cuidado de la piel es un componente esencial del tratamiento. La Dra. Velázquez advierte sobre el uso de jabones comerciales para bebés, a menudo perfumados, que pueden resultar perjudiciales. Recomienda utilizar productos hipoalergénicos, sin fragancia ni alcohol, para evitar irritaciones. En cuanto a la frecuencia del baño, existe un debate. Mientras que algunos dermatólogos sugieren minimizar los baños para evitar resecar la piel, la Dra. Velázquez indica que los baños frecuentes son aceptables, siempre que se aplique crema humectante inmediatamente después. Otro síntoma a menudo ignorado es la dificultad para dormir. La especialista explica que el picor constante causado por la dermatitis atópica interrumpe el sueño del bebé, que al no poder rascarse, se mueve continuamente. El abordaje terapéutico es escalonado, comenzando con medidas ambientales como la eliminación de fuentes de polvo y la prohibición del cigarrillo, junto con el uso de productos adecuados para la piel. Si estas medidas no son suficientes, se pueden introducir cremas con esteroides tópicos de baja potencia, en ciclos cortos. En los casos más severos, se recurre a tratamientos biológicos. La Dra. Velázquez concluye que la consulta temprana con un alergista puede hacer la diferencia entre un manejo sencillo y uno complejo, destacando la importancia de la prevención y el tratamiento oportuno





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