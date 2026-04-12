Dermatitis Atópica en Puerto Rico: Retos, Tratamientos Innovadores y el Poder de la Empatía Médica

El Simposio de Alergia e Inmunología aborda los desafíos de la dermatitis atópica en Puerto Rico, destacando el impacto de los tratamientos biológicos y la importancia de la relación médico-paciente.

Desde el Simposio de Alergia e Inmunología para el Médico de Atención Primaria, celebrado en Ponce bajo el auspicio de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas APMA, el alergista e inmunólogo Wilfredo Cosme ofreció una perspectiva profunda sobre los desafíos clínicos, sociales y emocionales que enfrentan los pacientes con dermatitis atópica en Puerto Rico , y el papel crucial que han desempeñado los tratamientos biológicos en su gestión.

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La dermatitis atópica, una condición crónica que trasciende la piel, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. El doctor Cosme enfatizó que esta enfermedad no se limita a manifestaciones dermatológicas, sino que afecta el bienestar emocional, el rendimiento académico y profesional, y las relaciones familiares. El síntoma más debilitante, según el especialista, es el picor constante, exacerbado en el contexto caribeño por el calor, el sudor y la humedad.<\/p>

Vivir con dermatitis atópica en Puerto Rico presenta desafíos particulares, tanto para el paciente como para su entorno familiar. El impacto psicológico, especialmente crítico en adolescentes, se manifiesta en un mayor riesgo de problemas como déficit de atención, depresión e incluso ideación suicida. A esto se suman problemas como el ausentismo escolar, el acoso escolar debido a la apariencia de la piel y el aislamiento social.<\/p>

La adherencia al tratamiento es fundamental para romper el ciclo de la enfermedad. El doctor Cosme destacó la importancia de mantener una terapia continua para controlar la dermatitis atópica, ya que la falta de adherencia perpetúa un ciclo vicioso. Sin adherencia, la inflamación progresa, la apariencia de la piel empeora debido al rascado constante, y este ciclo de picor, mejoría y recaída se repite. El especialista reconoció que incluso con un seguimiento riguroso de las indicaciones médicas, los pacientes pueden experimentar días difíciles. Sin embargo, el objetivo terapéutico es reducir la frecuencia y el impacto de estos episodios en la vida diaria.<\/p>

Los tratamientos biológicos han revolucionado el manejo de la dermatitis atópica. El doctor Cosme describió la llegada de estos tratamientos como un punto de inflexión en su carrera y en la historia del manejo de la dermatitis atópica. La introducción de estos fármacos ha transformado la calidad de vida de muchos pacientes, ofreciendo mejoras significativas en casos severos. Cosme relató ejemplos de pacientes que experimentaron una transformación notable, como aquellos que ya no toleraban el agua al bañarse o familias que se veían limitadas en sus actividades diarias. Con los tratamientos biológicos, muchos pacientes han recuperado actividades cotidianas que antes parecían inalcanzables.<\/p>

Existen opciones tanto inyectables como orales disponibles para pacientes con enfermedad moderada a severa que no responden a tratamientos convencionales. Los inyectables se administran cada dos o cuatro semanas, mientras que los orales requieren una toma diaria. La elección del tratamiento depende del perfil individual del paciente, su estilo de vida, los posibles efectos adversos y la cobertura del plan médico. La medicina personalizada y la decisión compartida son pilares fundamentales en el tratamiento de la dermatitis atópica.<\/p>

Para el presidente de la APMA, no existe una solución única para todos los pacientes. La toma de decisiones debe ser un proceso colaborativo entre el médico, el paciente y su familia. Se debe considerar factores como las características individuales del paciente, su estilo de vida y su situación socioeconómica. La educación del paciente juega un papel crucial en este proceso. El doctor Cosme enfatiza la importancia de explicar la enfermedad de manera clara y comprensible desde la primera consulta, utilizando esquemas visuales y analogías sencillas. Al informar al paciente sobre las expectativas de la terapia y la naturaleza crónica de la enfermedad, se fomenta una mayor adherencia al tratamiento.<\/p>

El tacto médico y la empatía son herramientas terapéuticas esenciales. Cosme instó a sus colegas a tratar a cada paciente con genuina empatía, recordando un principio que también transmite a los estudiantes de medicina. Escuchar y responder las dudas del paciente no es solo una cortesía, sino una inversión clínica. Un paciente bien informado es más propenso a adherirse al tratamiento, lo que conduce a una mejor calidad de vida.<\/p>





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