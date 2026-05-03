Derrota del Milan ante el Sassuolo que complica su pase a Champions

El AC Milan cayó 2-0 ante el Sassuolo en un partido donde la expulsión de Tomori y la ausencia de Modrić fueron determinantes. La victoria del Sassuolo pone en duda la clasificación del Milan a la Liga de Campeones.

El AC Milan sufrió una dolorosa derrota en su visita al Mapei Stadium, cayendo 2-0 ante un sólido Sassuolo en un encuentro que pone en serias dudas su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.

La actuación del equipo rossonero fue decepcionante, mostrando una falta de solidez defensiva y una incapacidad para reaccionar ante el planteamiento táctico del equipo local. El Sassuolo, por su parte, aprovechó al máximo su localía y la superioridad numérica tras la expulsión de Fikayo Tomori para controlar el ritmo del partido y asegurar una victoria merecida. El encuentro comenzó de la peor manera posible para el Milan, con Domenico Berardi abriendo el marcador a los apenas cuatro minutos de juego.

Un disparo cruzado dentro del área, producto de una rápida transición ofensiva, sorprendió a la defensa visitante y dejó en evidencia las carencias en la marca y la anticipación. Este gol temprano condicionó por completo el desarrollo del partido, obligando al Milan a tomar la iniciativa en un contexto desfavorable. La expulsión de Tomori al minuto 24, tras una segunda tarjeta amarilla por una falta innecesaria, complicó aún más la situación.

Con un jugador menos en el campo, el Milan perdió el control del mediocampo y se vio incapaz de generar juego ofensivo con fluidez. El Sassuolo, consciente de la ventaja numérica, se replegó en defensa y buscó aprovechar los espacios que dejaba el Milan en su búsqueda desesperada por el empate. La segunda mitad no trajo mejoras para el equipo visitante. Al minuto 47, el Sassuolo amplió su ventaja con un gol que prácticamente sentenció el partido.

Una jugada elaborada, con una excelente combinación de pases, culminó en un remate preciso que dejó sin opciones al portero del Milan. A partir de ese momento, el Sassuolo se limitó a controlar el balón y a defender su ventaja, sin conceder oportunidades claras al rival. El técnico Massimiliano Allegri intentó reaccionar con cambios, incluyendo la entrada de Santiago Giménez en el minuto 60, buscando revitalizar el ataque del Milan.

Sin embargo, el delantero mexicano no pudo cambiar el rumbo del encuentro, encontrándose con una defensa bien organizada y sin espacios para maniobrar. La ausencia de Luka Modrić, lesionado por una fractura facial, se notó especialmente en la construcción del juego y en la capacidad del Milan para controlar el mediocampo. El croata es un jugador clave en el esquema táctico del equipo y su ausencia dejó un vacío difícil de llenar.

Con esta derrota, el Milan se complica seriamente sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones. Aunque todavía se encuentra en una posición favorable en la tabla de posiciones, la presión de equipos como Juventus, AS Roma y Como 1907 es cada vez mayor. La recta final del torneo será crucial para el Milan, que deberá sumar puntos en los próximos partidos para asegurar su clasificación a competiciones europeas.

El próximo encuentro del Milan será en casa ante el Atalanta, en un duelo directo por los puestos de clasificación. Un partido fundamental en el que el equipo rossonero deberá demostrar su capacidad de reacción y su solidez como local. Por su parte, el Sassuolo visitará al Torino, en un encuentro que no tendrá tanta trascendencia en la tabla de posiciones, ya que ambos equipos ya no se juegan objetivos importantes en el cierre de la temporada.

La derrota ante el Sassuolo supone un duro golpe para la moral del equipo y un llamado de atención para el cuerpo técnico. Es necesario analizar los errores cometidos en el partido y trabajar en la mejora de la defensa y la solidez del mediocampo. La clasificación para la Liga de Campeones es un objetivo prioritario para el Milan y no puede permitirse otro traspié en los próximos partidos.

La afición espera una reacción inmediata del equipo y una demostración de carácter en los encuentros decisivos que se avecinan. La temporada está siendo exigente y el Milan deberá superar este obstáculo para alcanzar sus metas. La falta de contundencia en ataque y la fragilidad defensiva son aspectos que deben ser corregidos de inmediato para asegurar la clasificación a competiciones europeas.

El equipo cuenta con jugadores de calidad, pero es necesario que trabajen en conjunto y demuestren una mayor solidez en el campo. La victoria del Sassuolo es un ejemplo de que en el fútbol no hay rivales fáciles y que es necesario estar concentrado y motivado en cada partido. El Milan deberá aprender de esta derrota y salir fortalecido para afrontar los próximos desafíos





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