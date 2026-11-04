Derrota Republicana en Midterms: Oportunidad para Socios Comerciales de EE.UU.

El fracaso republicano en las elecciones de mitad de mandato ofrece a China y Europa mayor margen de negociación frente a la política arancelaria de Trump, aunque la incertidumbre persiste en los próximos dos años.

La contundente derrota sufrida por los republicanos de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos ha abierto un escenario geopolítico inédito que podría modificar el equilibrio de poder en las relaciones comerciales globales. Este resultado electoral no solo debilita la base legislativa del presidente estadounidense, sino que también envía una señal clara a los socios comerciales internacionales de que la era de la sumisión incondicional a las demandas unilaterales de Washington podría estar llegando a su fin. Algunos aliados y rivales económicos, incluido su principal competidor China, están evaluando ahora su capacidad para plantar cara a las políticas belicosas que han caracterizado la administración Trump, aunque deben actuar con extrema cautela para no provocarlo durante sus dos últimos años en el poder.

Estrategia Comercial y Presión Arancelaria

La victoria demócrata o la pérdida de control republicano en el Congreso podría dar a China, su rival económico, una ventaja aparente en las negociaciones comerciales que se encuentran actualmente en curso. Este cambio en la dinámica política podría llevar a los aliados asiáticos a ralentizar compromisos de inversión por valor de cientos de miles de millones de dólares, ajustando sus plazos a la nueva realidad legislativa. Asimismo, proporciona a Europa una mayor previsibilidad en cuestiones comerciales que habían permanecido sin resolver durante los intensos debates arancelarios de los últimos años.

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Reacciones de Stakeholders y Opiniones Expertas

No obstante, algunos socios siguen viendo un futuro turbulento por delante, ya que Donald Trump da pocas señales de aceptar el veredicto de los votantes sobre sus políticas arancelarias, que han trastocado el comercio mundial. Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, afirmó categóricamente que el proteccionismo estadounidense no va a desaparecer sin más. Lange advirtió que un Trump debilitado políticamente podría volverse aún más agresivo e impredecible, transformándose rápidamente en un presidente enfadado que busca desahogar su frustración en el frente internacional.

Por su parte, Rajiv Bhatia, exdiplomático indio y miembro distinguido del centro de estudios Gateway House, señaló que una victoria demócrata no hará necesariamente que Trump se muestre más conciliador con ningún país. Esta perspectiva advierte contra la ilusión de que el cambio en el Congreso automáticamente suavizará la retórica presidencial, manteniendo la incertidumbre como el principal factor de riesgo para los mercados emergentes y desarrollados por igual.

Impacto en Aliados Asiáticos y Europa

Entre los países que quizá esperen en silencio un camino más fácil se encuentran los aliados asiáticos más cercanos de Estados Unidos, quienes han estado bajo una presión significativa para mantener altos niveles de inversiones estadounidenses en acuerdos destinados a apaciguar a Trump. Heo Yoon, profesor de Economía en la Universidad de Sogang, en Seúl, dijo que los países podrían sentir ahora menos presión para cumplir dichos compromisos de inversión, percibiendo que los demócratas parecen entender que estos acuerdos se impusieron a los aliados contra su voluntad.

Sin embargo, la realidad inmediata es más compleja. Kazuhiro Maeshima, profesor de política estadounidense en la Universidad Sophia de Tokio, señaló que a los aliados no les resultará fácil echarse atrás en sus obligaciones. Maeshima afirmó que la cuestión de los aranceles no ha terminado y que, si la respuesta de Japón se demora, podrían resurgir las peticiones de aranceles adicionales hacia los países que, en la opinión de la administración, no han cumplido sus promesas de inversión. Recientemente, Seúl rechazó las afirmaciones de Trump de que había acordado financiar el Alaska LNG, un importante gasoducto, marcando un punto de inflexión en la diplomacia económica bilateral.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que seguiría debatiendo cuestiones económicas y comerciales con la Administración estadounidense, el Congreso y los estados, independientemente de los cambios en la composición del Congreso. Ban Kil-joo, profesor de relaciones internacionales en la Academia Diplomática Nacional de Corea, señaló que el escrutinio del Congreso sobre este tipo de proyectos podría dar a Seúl más tiempo para revisarlos críticamente, evitando compromisos financieros desfavorables.

En el frente transatlántico, las tensiones comerciales se han atenuado en gran medida gracias a una serie de acuerdos que, hasta ahora, han limitado el impacto de la avalancha arancelaria de Trump en Estados Unidos. Sin embargo, siguen existiendo posibles conflictos pendientes, entre ellos la posibilidad de que Trump tome represalias contra los países europeos que impongan un impuesto sobre los servicios digitales a los gigantes tecnológicos estadounidenses. También persiste la amenaza de sanciones comerciales contra un préstamo de 3,000 millones de euros de fondos públicos concedido al fabricante aeronáutico europeo Airbus, un caso simbólico de la fricción industrial entre ambas orillas del Atlántico.

Para la India, que sigue negociando acuerdos comerciales con Estados Unidos, los resultados de las elecciones de mitad de mandato podrían suponer un incentivo para adoptar una actitud de esperar y ver qué pasa antes de cerrar cualquier trato definitivo. El ministro de Comercio de la India dijo a principios de este mes que la primera fase de un acuerdo comercial entre la India y Estados Unidos se encontraba en las últimas fases de redacción, pero reiteró que Nueva Delhi solo seguiría adelante si conseguía una ventaja clara frente a los exportadores competidores en el mercado global.

El mayor rival de Estados Unidos es China, que alcanzó una tregua comercial con Trump que expira en enero de 2025. Pekín podría buscar formas de aprovechar la fragilidad política de Trump para reforzar su posición geopolítica, pero también podría resultarle más difícil ganarse su apoyo con el Congreso vigilándole de cerca. Saul Eslake, economista de Corinna Economic Advisory en Australia, afirmó que Xi Jinping se dará cuenta de que la autoridad de Trump se ha visto muy debilitada por estos resultados y, sin duda, estará pensando en formas de aprovecharlo estratégicamente.

El presidente de Estados Unidos ha hecho todo lo posible por mejorar las relaciones con Xi en el pasado, pero la estructura de poder interna en Washington ha cambiado drásticamente. La combinación de un presidente minoritario y un Congreso más independiente crea un vacío de poder que las potencias mundiales están aprendiendo a navegar con mayor audacia, aunque sin perder de vista el riesgo de un retroceso impredecible por parte de la Casa Blanca en los meses finales de su mandato.