Desafíos regulatorios y tecnológicos en la digitalización de las Socaps en México

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) en México navegan retos regulatorios y de integración tecnológica para modernizar sus servicios frente a la competencia de fintech y bancos digitales, según expertos de Veritran y Siscoop.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, conocidas como Socaps , enfrentan una encrucijada crucial en su evolución digital. En un mercado financiero cada vez más disputado por actores innovadores como las fintech y los bancos digitales, estas entidades deben modernizar sus canales de atención para satisfacer las expectativas de sus socios y mantener su competitividad.

Según información de Veritran, una firma tecnológica argentina que colabora estrechamente con Siscoop, proveedor especializado en medios de pago electrónicos para el sector cooperativo, el camino hacia la digitalización está plagado de desafíos regulatorios y estructurales. Ambas compañías están participando activamente en los procesos de transformación digital de algunas de las cooperativas más grandes que operan en territorio mexicano, buscando llevar la banca móvil a un sector tradicionalmente basado en la relación personal y presencial.

Uno de los principales obstáculos, tal como detalla David Bottaro, director de Operaciones de Veritran, radica en el complejo entramado normativo.

"Al tratarse de los primeros canales digitales que utilizan las cooperativas, se requiere autorización regulatoria", explica Bottaro. Este requisito de aprobación oficial para cada nuevo canal digital ralentiza los despliegues y añade una capada de burocracia que las entidades más ágiles no deben enfrentar.

No obstante, el ejecutivo advierte que el proceso de aprendizaje está avanzando rápidamente. Él y su equipo han estado recientemente involucrados en la implementación de la plataforma digital para dos cooperativas específicas: Caja Solidaria Regional Serrana y Caja Solidaria Tecolotlán. Tras el éxito de estos primeros proyectos, revela que otras nueve cooperativas ya se encuentran en distintas etapas de adopción de esta misma tecnología.

"Estas primeras implementaciones han implicado un aprendizaje importante, pero esperamos que las siguientes sean más ágiles", comenta, anticipando una aceleración a medida que se acumula experiencia y se establecen precedentes regulatorios. Sin embargo, la habilitación normativa es solo la punta del iceberg. La integración tecnológica emerge como otro obstáculo monumental, dado que el sector cooperativo carece de estandarización.

Cada Socap opera con su propio sistema central, heredado y distinto, lo que significa que conectar una nueva aplicación móvil uniforme requiere desarrollos y ajustes a medida para cada institución.

"Cada cooperativa tiene su propio sistema central de operación y eso implica un trabajo de integración. Junto con Siscoop buscamos que ese proceso sea lo más sencillo posible. La aplicación ya está desarrollada, lo que hacemos es conectarla con la infraestructura existente y personalizarla para que los socios identifiquen fácilmente la imagen y los elementos propios de su cooperativa", explica Bottaro. Este modelo de "core" propio pero "frontend" compartido y personalizable parece ser una solución pragmática para un sector fragmentado.

Las primeras dos implementaciones ya habilitan a más de 25,000 socios para consultar saldos, realizar transferencias y acceder a productos de ahorro, inversión y crédito desde sus teléfonos móviles. Este número, aunque significativo, es apenas una fracción del universo potencial.

El sector cooperativo está conformado por 154 Socaps que atienden en conjunto a más de 9.5 millones de socios, muchos de ellos ubicados en comunidades rurales o apartadas donde la presencia de la banca tradicional es limitada y donde la histórica relación con su cooperativa se ha cimentado en la atención presencial y el trato humano. Por lo tanto, el reto no es únicamente tecnológico o regulatorio, sino también cultural y de cambio de paradigma: cómo llevar la conveniencia digital a un modelo de negocio basado en la proximidad física, sin romper el lazo de confianza que lo sustenta





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