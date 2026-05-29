Desalojo violento en Mitla: autoridades municipales y policías estatales ante la Fiscalía por represión a maestros

Tras el violento desalojo de maestros de la Sección 22 en Mitla, Oaxaca, el presidente municipal y otros funcionarios fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Se investigan delitos como apología del delito, disparo de arma de fuego y abuso de autoridad.

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa y a la sociedad oaxaqueña, el presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, junto con el director y subdirector de la policía municipal, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) en menos de 24 horas después del violento desalojo de maestros de la Sección 22 del SNTE-CNTE.

La medida, anunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno estatal, busca esclarecer los hechos ocurridos el miércoles 27 de mayo, cuando los docentes que bloqueaban la carretera fueron dispersados con disparos de arma de fuego. La SSPC informó que también tres elementos de la Policía Estatal fueron puestos a disposición de la FGEO por su presunta participación en la represión.

La dependencia se declaró respetuosa de las determinaciones de la autoridad competente y se mantendrá coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, los maestros mantienen tomada la Ciudad Judicial, donde se encuentran las oficinas centrales de la FGEO, exigiendo la detención del edil y su grupo de choque. Las actividades en ese complejo gubernamental han sido suspendidas. La Fiscalía estatal emitió un comunicado en el que detalla que López Quero, Zenón Tobías S.P.

(director de la policía municipal) y Ángel P. (subdirector y escolta del edil) fueron llevados a declarar ante el Ministerio Público para determinar sus responsabilidades por los hechos violentos. La acción ministerial tiene como propósito recabar testimonios directos y establecer el grado de participación de cada uno en los incidentes. A partir de las diligencias en curso y del desahogo de pruebas, la Fiscalía definirá la situación jurídica de las autoridades y uniformados presentados.

Se analiza y documenta la probable configuración de delitos como apología del delito, disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y hechos de corrupción (antes tipificado como abuso de autoridad). Las indagatorias permitirán determinar objetivamente cómo sucedieron los eventos y si los servidores públicos incurrieron en dichos ilícitos. En estos momentos se les toma declaración y se define el grado de responsabilidad para trazar la ruta de persecución penal.

En el cuarto día de la jornada de lucha magisterial, el servicio de transporte gubernamental BinniBus suspendió sus 34 rutas debido a las movilizaciones. La comunidad educativa exige justicia y el cese de la represión. Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado los hechos y llaman a una investigación exhaustiva. La Sección 22 anunció que continuará con las protestas hasta que se garantice la no repetición de estos actos violentos.

Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, el ambiente en la región sigue tenso, con presencia de cuerpos de seguridad y manifestaciones pacíficas. Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de los detenidos. La sociedad oaxaqueña clama por el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra los responsables





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