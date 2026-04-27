Desaparece Adolescente Hondureño en Piedras Negras, Coahuila; Activan Protocolo de Búsqueda

Autoridades de Coahuila buscan a Wilson Lenin Alemán Mencía, de 17 años, originario de Honduras, desaparecido en Piedras Negras desde el 5 de abril. Se solicita la colaboración ciudadana para su localización.

Piedras Negras , Coahuila – La desaparición de Wilson Lenin Alemán Mencía, un joven de 17 años originario de Honduras , ha generado una intensa movilización y activación de protocolos de búsqueda en la región norte del estado de Coahuila .

Las autoridades locales han solicitado la colaboración ciudadana para localizar al adolescente, quien perdió contacto con sus familiares y conocidos a principios del mes de abril en la ciudad fronteriza de Piedras Negras. La última vez que fue visto, Wilson se encontraba en esta ciudad el pasado 5 de abril, y desde entonces, su paradero es completamente desconocido.

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado ha difundido ampliamente su ficha de identificación con el objetivo primordial de recabar información valiosa que pueda conducir a su ubicación. La descripción física proporcionada por las autoridades es detallada, buscando facilitar el reconocimiento del joven por parte de la comunidad. Wilson Lenin Alemán Mencía mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, posee una complexión delgada y una tez de color aperlado.

Su rostro tiene una forma ovalada, enmarcado por cabello corto, lacio y de color negro. Sus ojos son pequeños y de tonalidad café, su nariz es recta y sus labios son gruesos.

Además de estas características, presenta señas particulares que podrían ser clave para su identificación. Una cicatriz visible en el dedo medio de su mano derecha, una mancha en la cintura del lado derecho de su cuerpo, y una quemadura de color blanco que afecta los dedos medio y anular de la misma mano. Como un rasgo distintivo adicional, Wilson utiliza piercings en ambas orejas.

Lamentablemente, la información sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición es limitada, lo que representa un desafío adicional para su localización en espacios públicos o áreas de tránsito. Esta falta de información sobre su ropa dificulta la tarea de rastreo y revisión de cámaras de seguridad, así como la identificación por parte de testigos potenciales.

La situación se agrava por la naturaleza fronteriza de Piedras Negras, lo que implica la posibilidad de que haya cruzado la frontera o se haya desplazado a otras localidades. La Comisión de Búsqueda de Personas ha emitido un llamado urgente a la población para que colabore con cualquier información que pueda ser relevante para el caso.

Se ha habilitado un número telefónico exclusivo para recibir denuncias y pistas, así como canales de comunicación directa que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada. Las autoridades enfatizan que cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser crucial para avanzar en la investigación y encontrar a Wilson. El caso se mantiene activo y bajo constante seguimiento, con la participación coordinada de diversas dependencias gubernamentales y la colaboración de familiares y amigos del adolescente.

La difusión de la ficha de búsqueda es parte de una estrategia integral que busca ampliar el alcance de la búsqueda y generar conciencia en la comunidad. Se están explorando todas las líneas de investigación posibles, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y la coordinación con autoridades de países vecinos. La esperanza de encontrar a Wilson Lenin Alemán Mencía sano y salvo se mantiene viva, y las autoridades reafirman su compromiso de no descansar hasta lograrlo.

Se insta a la ciudadanía a permanecer atenta y a reportar cualquier información que pueda contribuir a su localización. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, y cada persona puede marcar la diferencia. La familia de Wilson se encuentra devastada por su desaparición y agradece cualquier ayuda que se pueda brindar. La incertidumbre y la angustia son emociones constantes, y la esperanza de un reencuentro es lo que los mantiene en pie.

La comunidad de Piedras Negras se ha unido en solidaridad con la familia, ofreciendo su apoyo y colaboración en la búsqueda del joven





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparición Piedras Negras Coahuila Honduras Adolescente Búsqueda Comisión De Búsqueda Colaboración Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coahuila se posiciona como el estado más seguro de México, según ENSUSegún el informe, tres municipios de Coahuila se encuentran dentro del Top 6 a nivel nacional en percepción de seguridad

Read more »

Desaparece joven en Saltillo; piden ayuda para localizarlaWendy fue vista por última vez el 20 de abril; puede ser identificada por sus tatuajes, pecas en el rostro y un vendaje en el pie izquierdo

Read more »

Denuncian uso de aguas negras para riego en San Miguel ViejoAgricultores desvían drenaje hacia parcelas; el agua contaminada llega a la presa Allende, generando malos olores y riesgos a la salud

Read more »

San Miguel: Denuncian uso de aguas negras para riego en San Miguel ViejoAgricultores desvían drenaje hacia parcelas; el agua contaminada llega a la presa Allende, generando malos olores y riesgos a la salud

Read more »

Aseguran 7 Kg de Metanfetamina en Piedras Negras, CoahuilaOperativo coordinado entre autoridades de seguridad resulta en el decomiso de una considerable cantidad de droga sintética en un domicilio del ejido San Isidro en Piedras Negras. No se realizaron detenciones.

Read more »

Alertan por riesgos de deshidratación ante altas temperaturas en Piedras NegrasRecomiendan evitar exposición al sol en horas pico y reforzar medidas de higiene para prevenir afectaciones a la salud durante el calor

Read more »