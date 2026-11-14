Desaparece Blanca Vania Almeida en Iztacalco: Buscan a mujer con tatuajes

Autoridades y familia buscan a Blanca Vania Almeida Servín, vista por última vez el 27 de octubre de 2026 en Cuchilla Agrícola Oriental, Iztacalco, CDMX.

La familia de Blanca Vania Almeida Servín, mujer de 36 años, ha solicitado urgentemente la colaboración ciudadana para localizarla tras su desaparición. La última vez que se tuvo rastro de ella fue el 27 de octubre de 2026, específicamente en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Señas particulares identifican a la desaparecida

Para facilitar su identificación y reconocimiento, los familiares han proporcionado datos físicos distintivos fundamentales. Entre estos detalles, destacan dos tatuajes visibles que podrían ser clave para su localización. Uno de ellos es una flor con hojas que se extiende desde el pecho hasta el cuello.

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El segundo tatuaje representa una caracola marina y se encuentra ubicado en el omóplato de la desaparecida. Estas características específicas fueron compartidas por su entorno familiar como referencias principales para que cualquier persona pueda ayudar en su búsqueda.

Movimiento de autoridades de búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ha emitido una ficha de búsqueda oficial con los datos de Blanca Vania Almeida Servín. Este aviso ha sido activado tanto a nivel local en la capital como a nivel nacional, ampliando el alcance de las operaciones de rastreo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se ha constituido como la autoridad competente para dirigir y gestionar la investigación penal correspondiente al caso de desaparición. Esta institución lidera las acciones legales y operativas para determinar el paradero de la mujer.

Llamado a la población para reportar datos

Los familiares han realizado llamados a través de redes sociales solicitando información directa a cualquier persona que haya visto a la desaparecida. Se instó a la población a comunicarse a los números telefónicos incluidos en la ficha oficial, entre los que se encuentran las líneas de atención de Locatel.

El requerimiento se dirige especialmente a los habitantes de la zona de Cuchilla Agrícola Oriental y otras áreas de la capital. Se pide urgentemente cualquier dato que contribuya a las labores de localización para agilizar el restablecimiento de la seguridad de Blanca Vania.