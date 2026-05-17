Desaparecemos de 17 años, Marilin Jolette Chio García: Alerta por la desaparición de una estudiante en Coyoacán

La familia de Marilin Jolette Chio García, una estudiante de 17 años desaparecida en Coyoacán, comparte un mensaje urgente de búsqueda y pide a la comunidad y autoridades involucradas que colabore en encontrarla. Se han difundido fotografías de la joven en redes sociales y distintos puntos de la ciudad a través de una campaña de búsqueda, activando el alerta Amber en su búsqueda.

La desaparición de Marilin Jolette Chio García, una estudiante de 17 años, mantiene en alerta a familiares, amigos y vecinos de la alcaldía Coyoacán , en la Ciudad de México.

La adolescente fue vista por última vez el pasado 12 de mayo, después de salir de su domicilio con dirección al CETIS 2 ‘David Alfaro Siqueiros’, plantel al que acudiría para realizar actividades escolares. Desde entonces, no se sabe nada sobre su paradero.

Según los familiares, Marilin salió rumbo a la escuela durante la mañana, pero presuntamente no pudo ingresar al plantel debido a que llegó después del horario permitido, posteriormente perdió comunicación con su entorno cercano y nunca regresó a casa





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