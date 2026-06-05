Desaparecen estudiante de la UAEM y mujer en Huitzilac; familias exigen búsqueda

Dorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de Nutrición de la UAEM, y Marisol Chávez Casarrubias fueron reportados como desaparecidos desde el 2 de junio en Huitzilac. La Fiscalía emitió fichas de búsqueda, pero no hay avances. La comunidad universitaria se moviliza para localizarlos.

La desaparición de Dorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM ), y de Marisol Chávez Casarrubias, de 25 años, ha conmocionado a la comunidad universitaria y a la sociedad morelense.

Ambos fueron vistos por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Huitzilac, una zona que ha sido escenario de múltiples desapariciones en años recientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió fichas de búsqueda para cada uno, pero hasta el momento no ha informado avances significativos en las investigaciones. Las familias de las víctimas han denunciado la falta de información y exigen una búsqueda inmediata y efectiva.

Dorian Alí, de 20 años, es descrito como un joven de complexión media, tez moreno claro, ojos café oscuro y cabello negro ondulado de longitud media. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la rodilla izquierda por una caída, un lunar cerca del oído y otro en el brazo derecho. Vestía chamarra de piel color café, playera negra, pantalón de mezclilla azul, botines negros y lentes.

Según personas cercanas, antes de perder contacto se dirigía hacia la zona de Tres Marías y su última ubicación telefónica se registró en el entronque hacia Huitzilac. Viajaba acompañado de Marisol Chávez, quien también fue reportada como desaparecida. Marisol Chávez Casarrubias, de 25 años, mide 1.54 metros, complexión mediana, tez morena clara y ojos café claro.

Tiene una cicatriz en la ceja izquierda, un tatuaje con el número 1983 en el bíceps derecho y otro en el antebrazo derecho con la leyenda Cassarrubias. Vestía playera beige de manga corta, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. La FGE activó el Protocolo Alba para su búsqueda, bajo el folio ALBAMOR/131/2026. La desaparición de Dorian ha generado una amplia movilización dentro de la Facultad de Nutrición de la UAEM.

Estudiantes han impulsado una campaña de difusión en redes sociales y solicitaron el respaldo de toda la comunidad universitaria para ampliar el alcance de las fichas de búsqueda. La vocería de Resistencia Estudiantil de la Facultad de Nutrición confirmó que Dorian era alumno de esa unidad académica.

Sin embargo, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, así como autoridades de la Facultad de Nutrición, no respondieron a las solicitudes de información de este medio. La FGE, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso ni ha detallado las acciones de búsqueda realizadas.

La ficha de Dorian tiene el folio único 1381C0F9D-45E6-4283-8E6D-607184CFC44C. Las autoridades piden a cualquier persona con información comunicarse a los teléfonos 777 257 7785 y 777 109 1248 para la zona metropolitana, 777 460 0893 para la zona oriente y 777 450 4478 para la zona sur poniente. El caso ha puesto nuevamente en el foco la problemática de las desapariciones en Morelos, donde organizaciones civiles han documentado cientos de casos sin resolver.

La comunidad universitaria exige una investigación exhaustiva y la implementación de protocolos de búsqueda inmediata. Mientras tanto, las familias de Dorian y Marisol viven la angustia de no saber su paradero y claman por justicia. La esperanza de encontrarlos con vida se mantiene, pero la falta de respuestas oficiales incrementa la incertidumbre





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