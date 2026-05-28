Desaparecen siete adolescentes en el Área Metropolitana de Guadalajara; tres ya fueron localizados

Siete adolescentes desaparecieron en cinco municipios del Área Metropolitana de Guadalajara durante la última semana. Autoridades confirmaron la localización de tres jóvenes, mientras que cuatro permanecen perdidos. La Fiscalía de Jalisco descartó relaciones entre los casos y apuntó a factores como conflictos familiares y posible reclutamiento criminal como líneas de investigación.

Durante la última semana, siete adolescentes desaparecieron en cinco municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), generando alarma en la comunidad y activando protocols de búsqueda por parte de las autoridades.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco informó que tres de los jóvenes ya fueron localizados y reintegrados a sus familias, mientras que las labores continúan para encontrar a los cuatro restantes. Los casos ocurrieron en Tlajomulco (dos), Tlaquepaque (dos), Zapopan, Guadalajara y Tonalá (uno cada uno). Hasta el momento, seis cuentan con carpeta de investigación formal, y en uno la familia solo presentó un reporte ante la Comisión Local de Búsqueda.

Las autoridades descartaron que los casos estén relacionados entre sí, aunque reconocieron que una de las líneas de investigación en algunos casos es el posible reclutamiento por parte de grupos delictivos. Entre los localizados se encuentra una adolescente de 16 años y un joven de 15 años, ambos desaparecidos en Tlaquepaque, así como una menor de 13 años reportada en Tonalá.

Los casos pendientes incluyen a Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, quien desapareció en la colonia Santa Fe de Tlajomulco. Según la vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, una de las hipótesis es que la joven pudo haber aceptado una oferta de trabajo y salido voluntariamente de su domicilio. El conductor de la plataforma de transporte que la trasladó ya fue entrevistado, y las autoridades conocen el punto donde fue dejada, que no corresponde a la central camionera.

En otro caso en Tlajomulco, Dilan Iván Torres Gómez, de 15 años, desapareció el 18 de mayo en la colonia Colinas del Roble; las autoridades aclararon que no está relacionado con el de Camila. Aún sin localizar también están Santiago González González, de 16 años, visto por última vez el 19 de mayo en la colonia Camichines Vallarta de Zapopan, y Ángel Gael Cándido Mares, de 15 años, desaparecido el 15 de mayo en la colonia Inés de la Cruz de Guadalajara.

La funcionaria explicó que la desaparición de adolescentes es un fenómeno multifactorial que puede incluir conflictos familiares, problemas personales, salud mental, rebeldía o trata de personas en modalidades como trabajos forzados o reclutamiento. Subrayó que, en la mayoría de los casos en que los jóvenes son encontrados, no fueron víctimas de un delito, sino que abandonaron su entorno por circunstancias diversas.

Respecto al reclutamiento por grupos criminales, indicó que los acercamientos pueden producirse mediante ofertas de trabajo, invitaciones de personas conocidas o contactos por redes sociales. Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a las familias para mantener comunicación estrecha con los adolescentes, observar cambios de conducta y buscar apoyo institucional ante señales de riesgo, como problemas laborales, comportamientos alterados o expresiones de interés en vincularse con la delincuencia





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