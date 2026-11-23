Autoridades buscan a 12 personas desaparecidas en México entre mayo y noviembre de 2026. Conoce sus detalles físicos y últimas ubicaciones.

Las autoridades mexicanas han emitido alertas urgentes para localizar a un total de doce personas desaparecidas en diferentes estados del país. Las desapariciones abarcan un periodo que va desde el 16 de noviembre de 2026 hasta el 22 de noviembre de 2026, con casos anteriores reportados en mayo de 2026. Mileny Bestabé Villafaña Vargas, de 17 años, fue vista por última vez el 19 de noviembre de 2026. La joven mide 1.70 m, pesa 53 kg, tiene cabello ondulado castaño claro y ojos café oscuro alargados.

Detalles físicos de las desaparecidas

Rubí, una adolescente de 16 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2026 mientras usaba una pijama con estampado de patos en color beige y sandalias blancas. Mide 1.53 m, pesa 52 kg, tiene cabello lacio castaño oscuro y usa lentes con brackets. Isabella, de 15 años, fue vista el 21 de noviembre de 2026. Mide 1.65 m, pesa 50 kg, tiene cicatrices en ambas rodillas y nudillos, y tatuajes que incluyen la leyenda 'Cancerbero' en el antebrazo izquierdo.

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Jennifer, de 14 años, fue vista por última vez el 22 de noviembre de 2026. Mide 1.57 m, pesa 55 kg, tiene el cabello lacio negro, ojos café claro alargados y un lunar a un lado de los labios. Nicole, de 14 años, fue vista el mismo día del 22 de noviembre de 2026. Mide 1.58 m, pesa 50 kg, tiene el cabello lacio negro y un lunar característico en la mejilla derecha.

Identidad y características marcadas

Alexa, de 16 años, fue vista por última vez el 22 de noviembre de 2026. Mide 1.55 m, pesa 79 kg, tiene cabello ondulado castaño claro y ojos café oscuro redondos. Natali, de 17 años, fue vista el 22 de noviembre de 2026. Mide 1.62 m, pesa 62 kg, tiene cabello lacio pelirrojo y lunares en la frente y cerca del labio superior. Maricruz de los Remedios Vargas Arriaga, de 32 años, fue vista el 18 de noviembre de 2026. Mide 1.75 m, pesa 80 kg y tiene un tatuaje en la espalda.

Yesica Judith Bernal Castro, de 24 años, fue vista por última vez el 19 de noviembre de 2026. Mide 1.75 m, pesa 85 kg, tiene cabello crespo pelirrojo y varios tatuajes en el brazo derecho, espalda y pierna derecha. Ana Luisa Cano Gómez, de 27 años, fue vista el 16 de noviembre de 2026. Mide 1.46 m, pesa 50 kg, tiene cabello ondulado castaño oscuro y un tatuaje en el brazo. Brenda, de 40 años, fue vista el 30 de mayo de 2026. Mide 1.56 m, pesa 60 kg, tiene tatuajes en los brazos y cicatrices en el rostro.

Ubicaciones y últimos avistamientos

Estrella Yuliana Vázquez Gutiérrez, de 44 años, fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2026. Mide 1.55 m, pesa 50 kg, tiene cabello lacio castaño oscuro y tatuajes en el pecho, antebrazos y pantorrilla. Eder, de 24 años, fue visto por última vez el 18 de noviembre de 2026. Mide 1.75 m, tiene tez morena clara, cabello castaño largo ondulado y tatuajes con nombres como 'miguel' y 'maribel' en los hombros.

Leonardo, de 24 años, fue visto por última vez el 19 de noviembre de 2026. Mide 1.70 m, tiene tez morena clara, cabello castaño oscuro corto y lacio, y tatuajes con leyendas como 'isela' y 'familia muñiz' en los antebrazos. Los avistamientos ocurrieron en diferentes localidades, requiriendo la colaboración ciudadana para reactivar las búsquedas. Las familias esperan respuestas sobre el paradero exacto de sus seres queridos.