Desaparición de adolescente en Saltillo, Coahuila: Fiscalía pide colaboración ciudadana

Se trata de una joven de 15 años que desapareció en Saltillo durante el mes de mayo. Sus familiares no han vuelto a tener contacto con ella desde entonces.

La desaparición de una adolescente de 15 años mantiene activa una ficha de búsqueda en Saltillo , luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y hasta el momento no se tenga información sobre su ubicación.

Se trata de Miranda Jaqueline Palacios Hernández, una menor de edad reportada como no localizada en la capital coahuilense. La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste difundió un reporte de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía y obtener información que contribuya a dar con su paradero





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