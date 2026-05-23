Desaparición de Lizbeth Cruz González en su viaje para una entrevista de trabajo

Familiares de Lizbeth Cruz González, una mujer de 36 años, están desconcertados por su desaparición después de perder comunicación con ella durante un viaje desde Veracruz a Monterrey. Gracias a una difusión en redes sociales de su madre, se ha logrado mayor visibilidad del caso y se está solicitando información sobre su localización con vida.

La desaparición de Lizbeth Cruz González , de 36 años, mantiene en la angustia a sus familiares tras perder total comunicación con ella durante el traslado desde el sur de Veracruz hasta Monterrey con el objetivo de asistir a una presunta entrevista de trabajo.

Según la hoja de búsqueda emitida por las autoridades, Lizbeth fue vista por última vez el 3 de mayo en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses ADO, ubicada en el municipio de Acayucan. Sus familiares señalaron que la víctima es originaria de Jáltipan y que abordaría el transporte hacia el norte del país, perdiendo todo rastro desde esa fecha. Su madre difundió un mensaje en redes sociales ante la falta de avances.

La ficha de localización detalla que Lizbeth es de complexión delgada, tez morena clara, estatura de 1.54 metros, ojos café oscuro, cabello lacio teñido de negro y usa lentes. Como señas particulares, presenta un lunar al costado izquierdo de la nariz y un tatuaje en la parte baja de la espalda con la figura de un conejo y los nombres ‘Amy’ y ‘Jaime’.

Al momento de su desaparición, vestía blusa negra con detalles blancos, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos





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