Desaparición de menor tras recibir oferta laboral en Tlajomulco

Una adolescente de 13 años, Camila Janeth Vázquez Rivas, desapareció presuntamente tras recibir una oferta de trabajo. Se presume que se dirigió a un taxi de aplicación y se dirigía a la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque. La familia de la menor busca su paradero.

La menor Camila Janeth Vázquez Rivas de 13 años desapareció presuntamente tras recibir una oferta de trabajo. Su abuela la llevó a la Secundaria Técnica 170 en Tlajomulco , donde estudia en el turno vespertino.

La adolescente ingresó a la escuela solo para despedirse de sus compañeros y luego se dirigió a un taxi de aplicación que la habría llevado a la central de autobuses. Familiares encontraron en una tableta información relacionada con una supuesta oferta de trabajo bien remunerada, a través de TikTok. El padre de Camila, Jaime Vázquez, relata que una compañera le había dicho que la menor le había dicho que recibió una propuesta laboral.

Se presume que Camila abordó un taxi afuera de la escuela y se dirigía a la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque. Se han encontrado cámaras del C5 cerca de la escuela que podrían haber registrado el momento en que Camila subió al taxi. La adolescente tiene dos verrugas en la parte frontal del cuello, cabello chino, largo y color castaño oscuro, tez morena clara, complexión robusta y una estatura aproximada de 1.60 metros.

Al momento de su desaparición vestía camisa blanca de cuello con líneas cafés, blusa de manga larga con estampado de flores, pants gris con líneas blancas a los costados y el logotipo de la Secundaria Técnica 170, tenis negros con blanco marca Converse y mochila morada con rosa con estampado floral.





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