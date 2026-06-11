Desaparición de seis influencers en Sinaloa: Familiares solicitan ayuda urgente

Seis creadores de contenido desaparecieron mientras viajaban a Mazatlán en una vagoneta blanca. El último contacto fue en El Rosario, Sinaloa.

La angustia y la incertidumbre se han apoderado de diversas familias tras reportarse la misteriosa desaparición de seis jóvenes creadores de contenido, quienes se encontraban en un viaje rumbo al puerto de Mazatlán , en el estado de Sinaloa .

Según los testimonios recabados, el grupo de influencers se desplazaba a bordo de una vagoneta de color blanco, con el objetivo primordial de establecer vínculos profesionales y realizar diversas colaboraciones con otros creadores de contenido digital en la región. Sin embargo, lo que inició como una oportunidad para expandir su alcance en las redes sociales se ha transformado en una pesadilla para sus seres queridos, ya que el contacto con los jóvenes se perdió de manera abrupta y repentina, dejando un vacío lleno de preguntas y una preocupación creciente que ha escalado hasta convertirse en una búsqueda desesperada por parte de sus allegados.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares y conocidos, el último punto de contacto registrado fue en el municipio de El Rosario, Sinaloa. A partir de ese momento, los teléfonos celulares de los desaparecidos quedaron fuera de servicio o dejaron de responder, cortando cualquier comunicación con el mundo exterior. Esta situación ha generado una movilización inmediata en las plataformas digitales, donde se ha difundido la identidad de los jóvenes y las características del vehículo en el que viajaban.

Se ha revelado que uno de los objetivos del viaje era concretar una colaboración con el conocido creador de contenido denominado Bola Costera, quien posteriormente se sumó a los esfuerzos de difusión para ayudar a localizar a los jóvenes, subrayando la importancia de que la información llegue a las autoridades y a cualquier persona que pueda tener pistas sobre su paradero actual. Más allá de su faceta pública como influencers, los familiares han hecho hincapié en la calidad humana de los desaparecidos, describiéndolos como personas trabajadoras, honestas y dedicadas a sus familias.

En los videos difundidos a través de redes sociales, se relata que la mayoría de ellos no dependían exclusivamente de la creación de contenido, sino que desempeñaban labores arduas en la vida real; algunos trabajaban en talleres mecánicos y otros se dedicaban a la construcción en obras civiles. La creación de videos de comedia era, para ellos, una actividad recreativa que realizaban en sus tiempos libres, una forma de llevar alegría a los demás sin descuidar sus responsabilidades laborales y personales.

Este detalle ha sido fundamental en los mensajes de súplica dirigidos a quienes pudieran tenerlos retenidos, enfatizando que son ciudadanos de bien que no se han involucrado en conflictos ni actividades ilícitas. La desaparición de estos seis jóvenes pone una vez más sobre la mesa la compleja situación de seguridad que prevalece en ciertas zonas del estado de Sinaloa, donde los traslados terrestres pueden verse comprometidos por diversos factores.

La comunidad digital y los habitantes de la región han comenzado a organizar redes de apoyo, compartiendo la fotografía de los jóvenes en cada rincón de internet con la esperanza de obtener una respuesta positiva. Los familiares insisten en que el único deseo que tienen es que sus hijos, hermanos y amigos regresen sanos y salvos a sus hogares.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes inicien y agilicen las investigaciones correspondientes, rastreando la última ubicación conocida en El Rosario y desplegando operativos de búsqueda en las rutas que conectan dicho municipio con Mazatlán, para esclarecer el destino de estos seis jóvenes que solo buscaban progresar a través de su creatividad





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