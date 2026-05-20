Desaparición sospechosa de Blanca Adriana Vázquez Montiel después de valoración médica en clínica Detox

Investigaciones avanzan en la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, ocurrida luego de que acudiera a una valoración médica en la clínica Detox. Según los investigadores, se desconoce su paradero desde el local

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, es investigada por autoridades de Puebla luego de que acudiera a una valoración médica en la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista.

Desde entonces, se desconoce su paradero. La mujer fue vista por última vez el 18 de mayo de 2026, fecha en la que acudió al establecimiento acompañada de su esposo para someterse presuntamente a un procedimiento estético relacionado con una liposucción. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000670/2026 y activó el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata





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