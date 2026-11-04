Desapariciones en Irapuato: Búsqueda de 5 personas en Guanajuato

Autoridades buscan a Mayra Vargas, Tere Arrona y tres más en Irapuato, Guanajuato. Conoce detalles físicos y fechas de desaparición de las víctimas.

Las autoridades en Irapuato, Guanajuato, han intensificado las labores de localización de cinco personas reportadas como desaparecidas, cuyas últimas avistamientos se registran entre octubre y noviembre. La búsqueda involucra a mujeres y hombres de diversas edades, desde una joven de veintitrés años hasta una adulta mayor de ochenta y siete años, lo que refleja la gravedad y la urgencia de la situación en la región.

Detalles de Mayra Vargas y Tere Arrona

Mayra Vargas Marmolejo, una mujer de veintinueve años de edad, fue vista por última vez el treinta y uno de octubre. Mide un metro cincuenta y cinco centímetros de estatura, cuenta con cabello lacio color castaño oscuro y ojos ovalados café oscuro. Como señas particulares presenta un tatuaje en el brazo, y actualmente no se disponen de datos específicos sobre la vestimenta que portaba en el momento de su desaparición.

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Por su parte, Tere Isabel Arrona Mendoza, de cuarenta y tres años, también fue avistada por última vez el tres de noviembre. Mide un metro sesenta centímetros, posee cabello lacio castaño oscuro y ojos ovalados café claro. Se identifica por tener varios tatuajes en brazos, piernas, espalda y abdomen. En el momento de su desaparición vestía blusa y pantalón color gris con tenis blancos, detalles clave para su identificación inmediata.

Identidad de la joven de veintitrés años

Otra de las personas en la lista de búsqueda es una mujer de veintitrés años, quien fue vista por última vez el treinta y uno de octubre. Mide un metro sesenta y tres centímetros de altura, tiene complexión mediana y tez blanca. Su cabello es lacio color negro y sus ojos son grandes de color café claro, rasgos distintivos que facilitan su reconocimiento visual por parte de la ciudadanía.

Esta joven presenta tatuajes en el brazo izquierdo, en la muñeca derecha y en la pierna derecha. Además, cuenta con perforaciones en ambos lóbulos de las orejas, utiliza brackets dentales y tiene una cicatriz visible en el codo derecho. Estos marcadores físicos específicos son fundamentales para las redes de apoyo y los informes públicos sobre su paradero.

Búsqueda de dos hombres adultos

Se localiza asimismo a un hombre de treinta y cinco años de edad, visto por última vez el quince de octubre. Mide un metro setenta y seis centímetros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello negro y ojos medianos color mediano. Como señal particular distintiva, porta un tatuaje de San Judas Tadeo en el antebrazo derecho, un detalle religioso que lo hace fácilmente identifiable.

Finalmente, se busca a un hombre de treinta y seis años de edad actualmente, quien fue visto por última vez el quince de junio de dos mil veintidós en Irapuato, Guanajuato. Mide un metro sesenta centímetros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello ondulado color negro y ojos medianos negros. Se identifica por presentar acné y manchas de acné en el rostro, características físicas que se han comunicado a las autoridades locales para su rastreo.