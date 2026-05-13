Desarrolladas investigaciones en feminicidio y coautoría en Baja California

Existen diversasinvestigaciones en curso en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las que se desarrollan actuaciones en torno a múltiples delitos que afectan a la vida privada y familiar de las personas. En este particular caso, se han establecido acciones legales contra Ángel "N", firmante del feminicidio en contra de su esposa, y José "N", cuñado de la víctima, como probable coautor de la víctima en el inmueble de la colonia Álamos. Actualmente, José "N" continúa prófugo y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estableció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcionara información útil, veraz y oportuna que permitiera localizarlo y aprehenderlo administrativamente hablando.

La víctima fue agredida con un arma blanca en un inmueble de la colonia Álamos; fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Fue detenido y vinculado a proceso José "N", segundo implicado en el feminicidio de la esposa de su hermano, ocurrido en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la investigación, la víctima fue agredida con un arma blanca en un inmueble de la colonia Álamos. Tras la agresión, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

En septiembre de 2022, fue detenido y vinculado a proceso Ángel "N" por el delito de feminicidio en contra de su esposa, mientras que José "N" permanecía prófugo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estableció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcionara información útil, veraz y oportuna que permitiera localizarlo y aprehenderlo





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicidio Coautoría Violencia En Contra De Las Mujeres Amplía Investigación Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abogado de Manuel Roberto Farías, marino implicado en huachicol fiscal acusa “justicia selectiva”Epigmenio Mendieta, abogado del naval informó que su cliente envió una quinta carta a la presidenta Sheinbaum, y destacó que este “silencio institucional” contrasta con la forma en cómo se han comportado en el caso Rocha Moya.

Read more »

Ojeda nunca denunció el caso de huachicol fiscal en el que están implicados sus sobrinosTampoco han sido citados funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa por el montaje para ocultar el asesinato de Melesio Cué.

Read more »

México debe ir más a fondo en consolidación fiscal: S&PCambia perspectiva a Negativa, eso indica que en los próximos 24 meses podrían rebajar la calificación si México no logra reducir sus déficits fiscales de manera oportuna.

Read more »

Escalón en los casos de violencia vicaria en Jalisco, empatado en número en México, denuncia Jaydé Coronado y su lucha por justiciaProcesos lentos y la nulidad de carpetas Investigative de violencia vicaria en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han mantenido en vilo a víctimas de violencia vicaria, mientras Jalisco encabeza el récord de casos con 21%. Jaydé Coronado destaca su experiencia como víctima de este delito y la lucha por justicia.

Read more »