¿Quién esperaba de Obed Vargas, el mediocampista mexicano que salió a su primer torneo en Europa como préstamo del Atlético de Madrid, que tuviera las habilidades que demostró? ¿Qué será del mediocampista a crecer?

A Obed Vargas le habrian salido tres 'novias' de cara a la propxima temporada en el futbol ibrico. El mediocampista mexicano del Atletico de Madrid seria del interes en calidad de prestamo a de de robustecer su plantilla para el siguiente semestre.

Segun informaci del Diario Ole, los tres clubes espanoles tendrian en la carpeta al ex futbolista del Seattle Sounders para que llegara a sus filas con el visto bueno del Atletico de Madrid. Cabe recordar que,y dio una asistencia, numeros nada despreciables en su primera experiencia en el balompieco del 'Viejo Continente'.

El conjunto de la capital espanola ficho al mexicano procedente del Seattle Sounders yCon estos datos, no es secreto que Diego Simeone y companhia lo firmaron para los anos venideros en busca de que se foguee ms y una posible cesion no la veriarn con malos ojos. De momento, el interes de Celta de Vigo, Getafe y Rayo Vallecano son puro rumores y sern cuestion de tiempo para que se vaya clarificando la situaci del mediocampisita nacional





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