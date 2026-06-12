Desarrollan modelos de IA para prótesis visuales que evoquen imágenes complejas

Científicos de la EPFL han creado modelos de inteligencia artificial que predicen patrones de estimulación cerebral en regiones visuales superiores, con el fin de mejorar las prótesis visuales y permitir la percepción de objetos complejos como rostros y casas, en lugar de simples luces.

Esta investigación realizada por científicos del Laboratorio de NeuroAI de Martin Schrimpf, parte de las Escuelas de Ciencias de la Computación y la Comunicación y de Ciencias de la Vida de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, creó modelos de IA con el objetivo de predecir con exactitud en qué parte del cerebro estimular para evocar imágenes de rostros y objetos específicos en los usuarios, en lugar de simplemente generar puntos de luz.

Según la EPFL, estos modelos fueron utilizados por investigadores holandeses para realizar ensayos en vivo con monos con visión normal. Los resultados preliminares, presentados en abril en la International Conference on Learning Representations, muestran implicaciones prometedoras también para la visión en humanos.

Johannes Mehrer, científico del laboratorio NeuroAI y director de la investigación, explicó que la motivación del proyecto radica en la necesidad de abordar las deficiencias visuales irreparables, donde algún punto de la vía de procesamiento visual, empezando por la retina, sufre daños que no pueden repararse. Una forma de solucionarlo es mediante el desarrollo de una prótesis visual. Aunque existen varios tipos de prótesis visuales actualmente, incluyendo las retinianas, las del nervio óptico y las corticales, estas presentan limitaciones significativas.

Las prótesis retinianas se colocan en parte de la retina; las del nervio óptico se usan cuando la retina está demasiado dañada y, en su lugar, se estimula el nervio óptico; las corticales evitan completamente la retina y el nervio óptico, estimulando la corteza visual mediante electrodos para dibujar imágenes. Sin embargo, la EPFL señala que este enfoque es limitado porque se dirige a regiones cerebrales de nivel inferior, donde solo es posible proyectar destellos de luz y formas simples.

Además, existen restricciones de hardware, ya que se necesitan múltiples electrodos para estimular diferentes áreas simultáneamente, pero solo se puede usar un número determinado en una sola zona. Mehrer afirmó que las imágenes que pueden provocar, como símbolos simples, son realmente limitadas en complejidad, y que los enfoques existentes no podrían evocar la percepción de objetos visuales más complejos, como una casa o un coche.

Las regiones visuales de nivel superior del cerebro son la base del procesamiento de objetos más complejos y, por lo tanto, podrían servir como objetivo para una nueva generación de prótesis visuales que permitan evocar imágenes de rostros, casas y otros objetos. No obstante, estas regiones superiores son menos accesibles porque no se sabe con exactitud dónde y cómo estimularlas. Ahí es donde entra el modelo de IA.

Para lograr una restauración significativa de la visión, Mehrer detalló que utilizaron una red neuronal artificial, específicamente una red neuronal topográfica, para probar varios patrones de estimulación cerebral en estas regiones superiores y simular sus resultados. Esto permite ejecutar simulaciones con diferentes combinaciones de parámetros que, de otro modo, requerirían mucho tiempo experimental y costarían mucho dinero.

Martin Schrimpf, director del Laboratorio de NeuroAI, comentó que su modelo resultó bastante eficiente para predecir qué patrón de estimulación tendría un efecto fuerte en el comportamiento de los monos respecto al reconocimiento de objetos visuales. Schrimpf concluyó que los modelos pueden hacer la selección de imágenes, pero lo más crucial es que, dada una imagen, pueden indicar cuál es el patrón de estimulación óptimo para un comportamiento deseado en particular





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prótesis Visual Inteligencia Artificial Corteza Visual Neurociencia Reconocimiento De Objetos

United States Latest News, United States Headlines