Desarticulada célula delictiva implicada en siete asesinatos en Oaxaca; represión continua en el estado

La Fiscalía General de Oaxaca anunció la captura de tres presuntos miembros de una banda criminal involucrada en varios homicidios, incluyendo el triple asesinato en el Motel California de Lachigoló. Las autoridades aseguran que esta organización habría cometido al menos siete ejecuciones en la región de los Valles Centrales. Este caso se suma a otros actos violentos reportados en la entidad oaxaqueña, como el asesinato de un niño de ocho años y el despliegue masivo de vigilancia en otros estados mexicanos. Las detenciones fueron realizadas en un operativo en Tlacolula de Matamoros, donde también se aseguraron pruebas críticas en contra de los imputados.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades ministeriales, esta organización delictiva habría participado en al menos siete homicidios calificados con ventaja, resaltando el caso registrado en el Motel California de San Francisco Lachigoló el 8 de abril de 2026.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de tres supuestos miembros de esta célula criminal, conocida como 'El Mariguas', 'El Ratón' y su cómplice, tras el ataque armado en el Motel California donde fueron ejecutadas tres personas. La detención de B.N. N., alias 'El Mariguas', J.N. N., alias 'El Ratón', y K.N.

N., permitió desarticular una estructura que habría sido responsable de al menos otras seis ejecuciones en los Valles Centrales de Oaxaca. En este contexto, también se reportó el asesinato de un niño de ocho años frente a su casa en esa entidad, así como otra operación en Tlacolula de Matamoros donde se incautó un arsenal de alto poder y evidencia gráfica y de comunicación que vinculaba directamente a los detenidos con los crimenes.

Un reporte de inteligencia de alto nivel reveló recientemente que el gobernantes sinaloense Rubén Rocha Moya permanece bajo vigilancia áerea permanente, con un helicóptero tipo Little Bird y seis drones, en un despliegue inédito de medios. Además, la presidenta del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, convocó a una marcha programada para el próximo sábado para marcar el inicio de movilizaciones sociales contra Maru Campos, exalcaldesa de Juárez por el Partido de la Revolución Democrática





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