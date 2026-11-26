Una potente tormenta invernal desplaza el Desfile Macy y deja sin luz a 600.000 hogares en la costa este. Conoce el impacto en 11 estados y los detalles del caos.

La celebración del Día de Acción de Gracias se vio drásticamente interrumpida por una poderosa tormenta que azotó la costa este de Estados Unidos. El tradicional Desfile Macy, un evento icónico en Nueva York, fue pospuesto tras la imposición de alertas meteorológicas severas que cubrieron vastas regiones del país. Este evento nacional, que suele atraer a millones de espectadores, se transformó en una jornada marcada por la urgencia y la precaución debido a las condiciones climáticas extremas.

Impacto Meteorológico y Desplazamiento del Evento

El Desfile Macy no se llevó a cabo en su fecha original debido a la peligrosa combinación de vientos destructivos y fuertes lluvias que afectaron a la región metropolitana. Más de 80 millones de personas recibieron alertas por vientos que superaron los niveles seguros en diversas áreas costeras y urbanas. La logística del desfile, que incluye gigantes globos inflados, tuvo que adaptarse rápidamente a estas circunstancias imprevistas para garantizar la integridad de los participantes y el público.

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El alcalde de Nueva York confirmó que la seguridad debe ser la prioridad absoluta ante el mal tiempo, justificando así el cambio de planes. Aunque la cancelación causó decepción en quienes viajaron a la ciudad con la ilusión de presenciar la parada, las autoridades insistieron en que no existían alternativas seguras para realizar la actividad programada. Los preparativos del evento continuaron bajo estrictas medidas de protección civil mientras la tormenta arreciaba.

Consecuencias en Nueva Jersey y Emergencias Locales

La zona costera de Nueva Jersey fue uno de los epicentros del impacto directo de la tormenta, sufriendo inundaciones significativas y oleaje destructivo. Reportes en vivo desde el estado indican que las calles quedaron intransitables y que parte de los muelles fueron dañados por la fuerza del mar. La situación obligó a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia en Nueva Jersey para movilizar recursos de respuesta inmediata.

En Nueva York, las zonas metropolitanas fueron impactadas principalmente por fuertes vientos, mientras que las áreas costeras enfrentaron agua y ráfagas simultáneas. La marea alta inundó varias calles y zonas costeras, elevando el nivel de preocupación entre los residentes. Las medidas de contención se activaron en múltiples puntos para evitar daños mayores a la infraestructura pública y privada en ambas jurisdicciones.

Desafíos en la Infraestructura y Servicios Básicos

Las poderosas ráfagas de viento causaron que más de 600.000 hogares quedaran sin servicio eléctrico, afectando a por lo menos 11 estados del país. Esta interrupción masiva de energía complicó aún más la situación de las familias durante la jornada festiva, obligando a millones a buscar refugios o alternativas para calentar sus alimentos. La gravedad de la situación fue destacada por la periodista Paulina Sodi, quien reportó desde Nueva York que la ausencia de Ilia Calderón no minimizaba la importancia crítica de las noticias climáticas.

Además de los apagones, el transporte aéreo sufrió retrasos y cancelaciones masivas en aeropuertos desde Florida hasta Massachusetts. En Missouri, las inundaciones dejaron vehículos bajo el agua, mientras que en California, las autoridades reforzaron barreras costeras para proteger viviendas tras fuertes oleajes. Un incidente destacable ocurrió en Miami, donde un avión de carga de FedEx se salió de la pista al aterrizar bajo un aguacero intenso, aunque los pilotos resultaron ilesos, ilustrando los riesgos operativos generados por la tormenta.

Scheduled Next Steps and Final Preparations

El Desfile Macy ahora está programado para realizarse el sábado después de las 08:00, fecha en la que las autoridades esperan condiciones más estables. Los globos gigantes, símbolos característicos del evento, fueron desinflados y trasladados a un almacén en Nueva Jersey para su resguardo. Aunque la ilusión de muchos espectadores se vio afectada, el equipo organizador ha reestructurado la logística para cumplir con el nuevo cronograma establecido.

Las recomendaciones oficiales instan a la población a mantener extrema precaución al conducir durante la noche, dado que las calles siguen presentando riesgos de inundación y visibilidad reducida. A pesar del caos, en millones de hogares estadounidenses se consumirá la comida tradicional de pavo, adaptando la celebración a la nueva realidad. Desde Nueva Jersey, la cobertura informativa continúa monitoreando la situación para proporcionar actualizaciones precisas mientras el país se recupera del impacto de la tormenta invernal.