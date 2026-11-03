Descenso en políticas de igualdad de género en empresas con liderazgo femenino

La OIT revela que aunque aumentan las empresas dirigidas por mujeres, disminuyen las iniciativas de igualdad. Análisis de datos clave y recomendaciones para 2025.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe reciente que señala una tendencia preocupante en el entorno empresarial global: a pesar del incremento en el número de empresas lideradas por mujeres, ha disminuido la adopción de medidas concretas para impulsar la igualdad de género. Este hallazgo destaca una desconexión entre la representación en la cima jerárquica y el apoyo estructural necesario para sostenerla.

Datos sobre el liderazgo femenino en 99 países

El estudio, que analizó 11,957 empresas de 99 países, confirma que la proporcación de negocios con una mujer al frente de la dirección ejecutiva aumentó del 23.4 al 28.2% durante el período examinado. No obstante, la evolución no ha sido uniforme en todos los niveles organizacionales, lo que sugiere que los avances en la alta gerencia no se han traducido en una transformación cultural generalizada dentro de las corporaciones.

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Disminución de políticas de igualdad de género

El informe de la OIT evidencia que la adopción de medidas para promover la igualdad de género ha perdido terreno significativamente. Aunque el 74.8% de las empresas encuestadas declara contar con una política formal de igualdad de género y diversidad, la proporción de compañías que realmente adoptan estas medidas prácticas disminuyó de 37.4% en 2018 a 26.5% en 2025. Este retroceso es alarmante dado que siete de cada diez organizaciones reconocen el beneficio de estas políticas, un aumento de 11.1 puntos porcentuales respecto a 2018.

Impacto económico y posiciones de la OIT

Gilbert F. Houngbo, Director General de la Organización Internacional del Trabajo, declaró que la igualdad de género es un derecho fundamental y un poderoso motor de sostenibilidad empresarial. Subrayó que la prioridad actual debe ser convertir las políticas y los compromisos declarados en avances concretos y mensurables. Por su parte, Maria Paz Anzorreguy, Directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, destacó que desaprovechar el potencial de las mujeres tiene poco sentido desde el punto de vista empresarial.

Recomendaciones para la igualdad salarial y la maternidad

El descenso en la adopción de iniciativas ha afectado incluso a las medidas que las empresas consideran entre las más eficaces, como las políticas hacia la maternidad y las estrategias para promover la igualdad salarial. El estudio plantea medidas urgentes, como utilizar indicadores de género y objetivos voluntarios, mejorar el acceso a funciones en sectores subrepresentados e incorporar la igualdad en las estrategias corporativas. Además, pide abordar barreras estructurales externas, como la segregación ocupacional y las normas sociales persistentes.

Futuro del liderazgo y desafíos pendientes

Los datos muestran que aumentar la presencia de mujeres en puestos de mayor jerarquía no es suficiente si las empresas reducen las medidas que permiten sostener ese avance. El informe enfatiza la necesidad de invertir en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para facilitar el acceso a la alta dirección. El desafío persistente radica en asegurar que la representación femenina vaya acompañada de un ecosistema laboral verdaderamente igualitario y sostenible.