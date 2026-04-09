Descifrando la Memoria Celular: Un Estudio Revela el Secreto de los Brotes Recurrentes en Enfermedades Inflamatorias

Un nuevo estudio publicado en Science revela el mecanismo por el cual las células de la piel recuerdan experiencias inflamatorias pasadas, explicando por qué los brotes de enfermedades como la psoriasis tienden a reaparecer en las mismas áreas del cuerpo. Los hallazgos sugieren nuevas vías terapéuticas para tratar enfermedades inflamatorias y otras condiciones crónicas.

Uno de los aspectos más intrigantes de las enfermedades inflamatorias crónicas, como la psoriasis, reside en la recurrencia específica de los brotes. Estos no surgen aleatoriamente, sino que tienden a reaparecer en las mismas áreas del cuerpo, un fenómeno que durante mucho tiempo se consideró un conjunto de eventos independientes. Sin embargo, un estudio innovador publicado en Science desafía esta concepción.

La investigadora Elaine Fuchs y su equipo, dedicados al estudio de este fenómeno durante años, han revelado hallazgos cruciales. En 2017, demostraron que las células madre de la piel poseen la capacidad de almacenar registros de experiencias inflamatorias previas. Posteriormente, en 2021, identificaron el mecanismo subyacente que permite mantener abiertos ciertos segmentos del genoma, incluso después de que la inflamación disminuye. Ahora, en su investigación más reciente, han logrado desentrañar por qué algunos de estos recuerdos persisten a lo largo de la vida del organismo. La clave de esta persistencia radica en el ADN, específicamente en los dinucleótidos CpG.\Mediante el uso de modelos de aprendizaje profundo, los investigadores analizaron cientos de dominios de memoria, es decir, regiones del genoma que permanecen abiertas después de un brote, en ratones con psoriasis inducida. Los resultados fueron sorprendentes: descubrieron que entre el 10% y el 15% de estos recuerdos no solo sobrevivían un mes después del episodio inflamatorio, sino que perduraban hasta el final de la vida del animal, aproximadamente dos años. El rasgo distintivo de estos recuerdos de larga duración fue una elevada densidad de dinucleótidos CpG, secuencias cortas de ADN reconocidas por su función en la regulación genética. De acuerdo con el modelo desarrollado, cuanto mayor es la concentración de CpG en un dominio de memoria, mayor es su longevidad, funcionando como una especie de temporizador biológico codificado en el material genético. Este descubrimiento cierra la brecha entre la comprensión mecanicista de la persistencia de la memoria y las manifestaciones fisiológicas observadas en entornos clínicos, allanando el camino para nuevas intervenciones terapéuticas.\Las implicaciones de este estudio trascienden la dermatología. La investigadora Fuchs enfatiza que comprender cómo los tejidos mantienen registros de experiencias pasadas podría abrir nuevas vías terapéuticas para el tratamiento del cáncer, el dolor crónico e incluso la recuperación del peso perdido. El siguiente paso para el equipo de investigación es diferenciar entre los recuerdos beneficiosos, aquellos que aceleran la cicatrización de heridas, y los perjudiciales, que predisponen al tejido a la inflamación crónica. La identificación de las características únicas de los recuerdos perjudiciales podría ser clave para romper el ciclo de las enfermedades inflamatorias y desarrollar tratamientos más efectivos y específicos. Este avance representa un paso significativo hacia una comprensión más profunda de la memoria celular y su impacto en la salud humana, prometiendo un futuro donde las enfermedades inflamatorias crónicas puedan ser tratadas con mayor precisión y eficacia





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