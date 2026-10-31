Desconexión digital: acuerdos y productividad para armonizar vida laboral y descanso

Especialistas destacan que la desconexión digital es viable si las empresas establecen acuerdos claros, capacitan a líderes y redefinen la productividad, permitiendo a los trabajadores disfrutar de un tiempo de descanso libre de interrupciones laborales.

Las desconexión digital y la operación de las empresas pueden coexistir si en las organizaciones se incluyen acuerdos, se asignan responsabilidades y se replantea la productividad, sostienen especialistas.

Las desconexión digital y la operación de las empresas pueden coexistir si en las organizaciones se incluyen acuerdos, se asignan responsabilidades y se replantea la productividad.de las operaciones de una organización si en su implementación se construyen acuerdos, se capacita a los liderazgos y se"(En las empresas) hay muchas situaciones que requieren estar atentos, que haya alguien disponible para resolver un problema, incluso fuera del horario, esa realidad existe.

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La clave está en cómo cubrirla sin que las personas esténreforma sobre desconexión digital que busca establecer como nuevo derecho para las personas trabajadoras la protección de su tiempo de descanso fuera de la jornada laboral, de modo que se limite el contacto de los empleadores a través de mensajes, correos y llamadas. , cambios de mentalidad y tomarse en serio la productividad para cumplir con los objetivos sin necesidad de interrumpir la desconexión ni atender pendientes fuera de la jornada de trabajo.

Acuerdos explícitos sobre desconexión digital

"Al final, sobre todo, es un tema de acuerdos. Es un tema principal que no se toca mucho, no se asume que va implícito con la, pero la realidad es que no y las personas no tienen estas conversaciones y no hace acuerdos, a veces son tácitos, pero es importante que se hablen", recomienda Guillermo Melin.

, cuándo es necesario llamar a alguien fuera de su horario laboral, qué vías de comunicación se utilizarán y para qué casos, hacerlos por escrito y darlos a conocer a todos los trabajadores desde el día uno de su llegada a la organización, precisa Melin.y evitar que todos se desgasten por estar pendientes", agrega el especialista.y luego cumplir con ella, de acuerdo con Blanya Correal, especialista en el desarrollo de modelos de transformación laboral y organizacional.es otra de las claves necesarias para transitar con éxitos y recibir los beneficios de estas medidas tanto para las organizaciones como para los trabajadores.

Cambio mentalidad líderes compromiso resultados

"Un primer desafío es cambiar la mentalidad de los líderes para que realmente el compromiso sea medido como lo que es. Como las ganas de dar un buen resultado. Independientemente dela un supervisor, a un coordinador", destaca Blanya Correal.