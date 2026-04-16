Desconfianza se dispara: Víctimas fuera de Nuevo León sufren doble golpe ante presunto fraude de Proyectos 9

Familias oaxaqueñas que confiaron en la desarrolladora Proyectos 9 y su propietario, José Aurelio Lobatón, para adquirir un departamento en Monterrey, se ven envueltas en una pesadilla al no recibir la propiedad tras pagar el 100% del valor, enfrentando además barreras geográficas y económicas para buscar justicia.

La desconfianza se ha duplicado para aquellos afectados que, sin residir en Nuevo León , fueron víctimas del presunto fraude orquestado por la desarrolladora Proyectos 9 y su propietario, José Aurelio Lobatón . La experiencia de Juan Pablo García y su esposa, quienes habitan en Oaxaca , ejemplifica esta angustiosa situación. En mayo de 2022, adquirieron lo que consideraban el sueño de sus vidas: un departamento en un edificio prometedor que se construiría en el Centro de Monterrey.

Sin embargo, esta ilusión se transformó en una amarga pesadilla al finalizar de pagar la totalidad del inmueble y no obtenerlo. García relata con detalle la atmósfera de profesionalismo y la persuasión que caracterizaron las oficinas de Proyectos 9. Recuerda la impresionante maqueta que exhibía la visión del proyecto, ubicado en el corredor Moca, Sol, Lola, Lalo. La bienvenida era majestuosa, acompañada de videos promocionales que pintaban un futuro idílico. Posteriormente, eran conducidos a un showroom, descrito como hermoso, que reforzaba la imagen de éxito y confiabilidad de la desarrolladora. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa cuidada presentación. El sistema de pago inicial requería un enganche que, en ese momento, era inalcanzable para la pareja. Tras negociaciones y una oferta particular, llegaron a un acuerdo que implicaba destinar la totalidad de sus sueldos durante varios años para cubrir el pago. “Mi esposa y yo platicamos y les hicimos una oferta, una oferta en donde les dijimos oye, yo no te puedo pagar esa cantidad, pero te ofrezco a pagarte mensualidades, el 20 por ciento de enganche te lo pago en mensualidades, son 36 mensualidades, me quedaba en mensualidades alrededor de 35 mil pesos”, explica García. Este acuerdo, que inicialmente les trajo felicidad, implicó un sacrificio considerable, comprometiendo sus ingresos mes a mes. La aceptación de su propuesta, después de un mes de espera, fue recibida con júbilo. “Tardaron como un mes en aceptarnos la propuesta, por ahí de finales de julio nos aceptaron la propuesta. Nosotros estábamos felices, ¿Qué te puedo decir? Fuimos a principios de agosto, firmamos, dimos nuestra primera mensualidad y ya, todo era felicidad. Mes con mes, como llegaba la nómina, se iba directo a las cuentas de Proyectos 9”, narra García, visiblemente afectado. El ingeniero en sistemas y su esposa pagaron el departamento 1512 del edificio Moca Verde, ubicado en el Centro de Monterrey, inmueble que este año tenían planeado habitar. Hoy, el terreno donde debería erigirse su hogar luce en el abandono, un crudo testimonio de la presunta estafa. La dificultad para interponer una denuncia formal ha sido un obstáculo mayúsculo para Juan Pablo García. Al no residir en Nuevo León, tuvo que costear gastos adicionales de traslado y hospedaje en Monterrey, además de enfrentar largas esperas para poder ratificar su querella. La incertidumbre se cierne sobre ellos, no solo por la posesión de un patrimonio y dinero que ahora está en manos de desconocidos, sino también por las elevadas barreras económicas para acceder a la justicia. Abogados consultados han exigido sumas exorbitantes, desde 50 mil pesos como pago inicial, hasta el cobro de seis o doce mensualidades de entre 10 mil y 15 mil pesos, además de un porcentaje del 10% sobre el monto recuperado. Estas tarifas, para víctimas ya despojadas de sus ahorros, resultan prohibitivas y añaden una capa más de frustración y desesperanza a su ya compleja situación. La distancia geográfica, sumada a las exigencias económicas de los profesionales del derecho, crea un escenario donde la búsqueda de justicia se vuelve una odisea desalentadora, duplicando el impacto del fraude para quienes se encuentran lejos del epicentro de la presunta ilicitud





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