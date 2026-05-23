Descripción de la cancelación de proyectos de inversión y la evaluación ambiental en México

La funcionaria Federal explicó que la selección de lugares para el parque acuático se basó en los manglares y las lagunas cerca del lugar para construir el parque acuático. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Barcena, indicaba que los proyectos de inversión deben pasar la evaluación ambiental antes de anunciarse, y no descartaría la cancelación de los proyectos de inversión en función de la evaluación de impacto ambiental. Se enviaría al celular la información más importante de México y el Mundo en La Razón.

En entrevista desde Palacio Nacional, funcionaria Federal explicó que la selección de lugares consistió en el parque acuático que operaría con trajineras en lagunas y albercas, por la distancia que no guardaban de los manglares y arrecifes.

Vimos que había problemas con el proyecto, como la construcción total de un muelle. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Barcena, indicó que los proyectos de inversión como Perfect Day en Mahahual deben pasar la evaluación ambiental antes de anunciarse. Los proyectos de inversión abandonados fueron desechados por la cancelación definitiva y total. La dependencia debe revisar los proyectos y no descarta la posibilidad de que se concrete.

Se envió a tu celular lo más importante de México y el Mundo en la Razón





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eco Mesa Verde Obras Públicas Medio Ambiente Vasos De Cruceros Mar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La presidenta de México anuncia plan integral para el oriente del Estado de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un plan integral para el oriente del Estado de México, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y combatir la pobreza y la marginación. El plan incluye la construcción de parques lineales, la modernización del transporte urbano y el desarrollo de infraestructura hidráulica para agua potable, drenaje y mejora de la infraestructura vial.

Read more »

Gobierno federal presenta aplicación para promocionar México durante la Copa Mundial 2026The federal government presents the application 'Mexico Invites' to introduce Mexican tourism attractions to visitors and residents during the FIFA World Cup 2026. The application (developed by the Digital Transformation and Telecommunications Agency) will provide information on more than 290 tourist routes, recommendations from our Magical Towns, and useful information for exploring Mexico in a safe, convenient, and connected manner.

Read more »

Gobierno del Estado de México entrega la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentesComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »

Discusión sobre aborto en México: Legisladores de distintas bancadas expresan posturas en medio de posiciones encontradasNoticia en español sobre las divergencias entre políticos al debatir sobre el tema del aborto en México, destacando la stilización de posturas y la consideración del análisis en medio de argumentos validos

Read more »