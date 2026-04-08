Descubre la Luna en Universum: Toca una Roca Lunar Auténtica y Vive la Aventura Espacial

Explora la ciencia y la exploración espacial en Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Toca una roca lunar auténtica, experimenta las maravillas del cosmos y vive una aventura educativa para toda la familia. Descubre cómo llegar, horarios y tarifas.

La misión Artemis II, actualmente en desarrollo, representa un hito trascendental al sobrevolar la Luna y recopilar datos cruciales que allanarán el camino para futuras exploraciones hacia planetas distantes, marcando un momento de significativa importancia para la humanidad.

Paralelamente a este avance espacial, MILENIO ofrece a sus lectores una oportunidad única: la posibilidad de interactuar con una roca lunar auténtica, acercándolos a la maravilla de la exploración espacial y la conquista del cosmos. Este espacio especial proporcionará toda la información necesaria para sumergirse en esta experiencia fascinante y enriquecedora, permitiendo a los visitantes conectar con la historia y el futuro de la exploración espacial de una manera tangible y emocionante.\El acceso a esta excepcional experiencia se encuentra dentro del Museo de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universum, ubicado en Ciudad Universitaria. Este museo se distingue por su compromiso con la divulgación científica y tecnológica, diseñado para fomentar la curiosidad y el aprendizaje de manera interactiva entre personas de todas las edades. Universum alberga diversas áreas temáticas que abarcan una amplia gama de disciplinas científicas, desde la naturaleza y la física hasta la biología y la tecnología, ofreciendo experiencias educativas y sensoriales que cautivan la atención y despiertan el interés por el conocimiento. Entre las salas más destacadas se encuentran la Sala del Universo, la Sala de la Vida, la Sala de la Tierra, la Sala de la Energía, la Sala de la Materia y la Sala de Tecnología e Innovación, cada una diseñada para ofrecer una inmersión completa en los fascinantes misterios del universo y de la ciencia.\La exposición permanente que incluye la roca lunar, se encuentra dentro del museo, específicamente en la sección dedicada a la “Roca Lunar”. En esta sección se exhiben dos rocas lunares donadas por la NASA al Universum, lo que permite a los visitantes experimentar la emoción de tocar un fragmento auténtico proveniente de la Luna. Estas rocas fueron recolectadas durante la misión Apolo 17, hace más de cuatro décadas, el 19 de diciembre de 1972, y fueron traídas de la superficie lunar conocida como Monte Taurus. En cuanto a las tarifas, el museo de la UNAM ofrece opciones adaptadas a diferentes grupos, incluyendo combos especiales y costos preferenciales. Según la información oficial, las tarifas son: General: 90 pesos, Menores de 2 a 12 años: 80 pesos y Estudiantes, profesores, INAPAM, personas con discapacidad, ex alumnos y trabajadores de la UNAM que presenten credencial vigente: 80 pesos. La entrada incluye acceso a las salas permanentes, temporales y espacios interactivos. Es importante tener en cuenta que el horario de atención es de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas, aunque la taquilla cierra a las 16:00 horas. Para llegar a Universum, ubicado en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México, existen diversas opciones de transporte público: Metro, Línea 3: Estación Universidad, tomar el PUMABUS ruta 3 sin costo; Metrobús, Línea 1: Estación Centro Cultural Universitario, ruta 3 o 10 sin costo; y en camión, bajando en Av. Del Imán esquina con calle Céfiro y caminando 5 minutos





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