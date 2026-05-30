Descubren a un intruso armado viviendo 2 meses bajo una casa en Happy Valley y es detenido

Beniamin Bucur, de 41 años, ocupó clandestinamente el sótano de una vivienda suburbana, instaló una cocina, armas y drogas, y fue arrestado tras la denuncia de un vecino; ahora enfrenta una larga condena penitenciaria.

En una sorprendente y perturbadora investigación llevada a cabo por la Oficina del Sheriff del Condado, se desveló la extraña y criminal ocupación de un espacio subterráneo bajo una vivienda ubicada en la tranquila zona suburbana de Happy Valley , en South East Old Town Court.

Durante dos meses y medio, el hombre de 41 años identificado como Beniamin Bucur mantuvo una clandestina residencia en el sótano de una familia compuesta por un matrimonio y su hija pequeña, sin que los propietarios tuvieran conocimiento de su presencia. El intruso transformó el reducido compartimento en un auténtico refugio improvisado: instaló una pequeña cocina con hornillas que había transportado desde su anterior domicilio, colocó varias televisiones, consolas de videojuegos y amontonó una cantidad de cuchillos y una espada, además de una pipa con residuos de metanfetamina.

La fiscal adjunta Tiffany Escover describió en un comunicado oficial a Bucur como "el compañero de piso que la familia desconocía", señalando que él aprovechó la oscuridad de la noche para introducir sus pertenencias y establecer su guarida bajo la casa. Su presencia pasó inadvertida hasta que un vecino, al observar a Bucur desplazándose hacia la parte trasera del edificio, detectó que la compuerta de acceso al espacio bajo el piso permanecía abierta y que una tenue luz se filtraba desde el interior.

Al momento de cerrar la puerta, el vecino alertó a las autoridades, lo que desencadenó una rápida intervención policial. Una vez informados, los agentes del Sheriff inspeccionaron el área y hallaron la puerta de acceso al sótano dañada y asegurada con un candado, además de un cable de extensión que atravesaba una rejilla de ventilación, lo que reforzó la sospecha de que alguien había estado ocupando el lugar de manera ilegal.

Tras confirmar con el propietario que nadie tenía autorización para habitar el subterráneo ni para iluminarlo, los oficiales, con el consentimiento de la familia afectada, emplearon una herramienta Halligan para forzar la entrada. Al abrir la puerta, la escena que se reveló puso fin al misterio: detrás del acceso se encontraba Beniamin Bucur, quien fue arrestado de inmediato.

Durante el registro del compartimento, la policía incautó una variedad de armas blancas, incluyendo una espada y varios cuchillos, así como la mencionada pipa con indicios de uso de metanfetamina. Además, los investigadores descubrieron que el detenido contaba con más de veinte años de antecedentes penales, entre los que se encontraban condenas por robo con allanamiento, posesión de drogas y hurto.

El proceso judicial avanzó rápidamente y, tras la presentación de cargos, el tribunal dictó una condena de varios años de prisión para Bucur, quien ahora enfrentará un futuro tras las rejas por sus actos delictivos y por haber invadido la intimidad y seguridad de una familia inocente. La fiscal Escover resaltó la gravedad de la conducta, subrayando que el caso sirve como una advertencia sobre la necesidad de vigilancia comunitaria y la pronta cooperación entre vecinos y autoridades para prevenir situaciones similares.

La familia, aunque profundamente afectada por la violación de su privacidad, agradeció la diligencia de los cuerpos de seguridad y la valentía del vecino que denunció la anomalía, evitando que la situación pudiera escalar a un riesgo mayor. Este episodio pone de relieve la importancia de la observación atenta y la intervención oportuna de la comunidad para salvaguardar la tranquilidad y seguridad en los entornos residenciales





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