Un cuerpo sin vida fue descubierto en un estacionamiento de un supermercado en Tijuana, México, lo que generó una fuerte movilización policial y reforzó la seguridad para la selección de Irán.

El descubrimiento de un cuerpo sin vida en un estacionamiento de un supermercado en Tijuana , México, generó una fuerte movilización policial y reforzó la seguridad para la selección de Irán, que se encuentra en el país para participar en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con reportes confirmados por autoridades locales, el cuerpo se encontraba en la cajuela de una camioneta gris, ubicada en el estacionamiento de un supermercado frente al inmueble utilizado diariamente por el conjunto asiático para sus entrenamientos durante la justa mundialista. El equipo nacional iraní se instaló en territorio mexicano de último momento tras modificar su sede original en Estados Unidos, debido al conflicto bélico entre ese país y Rusia.

Según informes de la fiscalía local, el vehículo llevaba varios días estacionado en el lugar, lo que levantó sospechas. Al ser inspeccionado por elementos de seguridad, se detectó un fuerte olor fétido que llevó al descubrimiento del cuerpo, el cual estaba envuelto en una bolsa negra y presentaba huellas de violencia.

Elementos policiales acudieron al sitio equipados con trajes de protección para realizar las diligencias correspondientes, mientras la zona fue acordonada para evitar el paso de civiles y garantizar el trabajo pericial. Posteriormente, el cadáver fue retirado para iniciar las investigaciones pertinentes. Las autoridades confirmaron que el automóvil había permanecido en ese sitio desde el miércoles, por lo que se presume que el crimen ocurrió días antes del hallazgo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han reportado detenidos relacionados con el caso. La seguridad reforzada para la selección de Irán incluye la escolta del equipo por parte de la Guardia Nacional en sus traslados entre el hotel de concentración y el estadio, lo que ha sido posible debido a la cercanía entre ambos puntos.

A pesar de la situación, la selección de Irán continuó con sus actividades, abandonando el estadio poco después de que las autoridades retiraran el cuerpo, sin que se reportaran incidentes adicionales que afectaran su preparación. Tijuana se mantiene como una de las ciudades con mayores índices de violencia en México, acumulando más de mil homicidios en el último año, lo que ha obligado a reforzar los operativos de seguridad en eventos internacionales como la Copa del Mundo 2026.

La situación ha generado una gran preocupación entre las autoridades y la población local, que buscan mantener la tranquilidad y la seguridad en la zona





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