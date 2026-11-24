Científicos liderados por Julien Wolf descubren el cuásar más antiguo, ubicado a 13 mil 100 millones de años luz, desafiando modelos de formación de agujeros negros.

Un equipo de investigación internacional, liderado por el científico Julien Wolf del Observatorio Europeo Austral, ha identificado el cuásar más lejano y antiguo jamás registrado en la historia de la astronomía. Este hito científico confirma la existencia de un núcleo galáctico activo que se formó apenas 630 millones de años después del Big Bang, el evento cósmico fundamental que dio origen al universo hace 13 mil 800 millones de años. La confirmación de este hallazgo representa un salto significativo en la comprensión de las etapas iniciales de la evolución del cosmos.

Novedad histórica y récord de distancia

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó los detalles de este descubrimiento el martes, destacando que este nuevo objeto astronómico supera ampliamente los registros anteriores. Mientras que los dos récords previos solo habían avanzado unos 15 millones de años atrás en el tiempo cósmico, el cuásar encontrado por el equipo de Wolf se sitúa casi 40 millones de años más lejos, marcando el mayor avance en esta área en casi una década. Wolf afirmó por correo electrónico que el salto temporal es enorme, posicionando a este nuevo hallazgo como el límite más extremo observado hasta la fecha.

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Mecanismo de detección con telescopios espaciales

El equipo descubrió este objeto extraordinario al analizar millones de observaciones recopiladas por el telescopio Euclid de la ESA, lanzado en 2023. Aunque Euclid fue diseñado para estudiar galaxias y ayudar a comprender la materia oscura y la energía oscura que impulsan la expansión del universo, sus imágenes infrarrojas de gran sensibilidad permitieron identificar esta fuente extremadamente rara. La combinación de la cobertura amplia del cielo y la tecnología del telescopio proporcionó las capacidades necesarias para detectar fuentes tan distantes y antiguas.

Paradoja del agujero negro y el nombre Dun Aonghasa

Los resultados obtenidos por el telescopio Euclid fueron corroborados por el telescopio espacial Hubble y el telescopio James Webb, además de observatorios terrestres y espaciales adicionales. Gracias a estos instrumentos, los científicos determinaron que el agujero negro que alimenta el cuásar tiene una masa equivalente a 360 millones de veces la del Sol. Este tamaño es extraordinario para una etapa tan temprana, cuando el universo tenía menos del 5 por ciento de su edad actual. Wolf bautizó al cuásar como Dun Aonghasa, en honor a una fortaleza prehistórica en las islas Aran de Irlanda, inspirado por su familia irlandesa y la promesa de un vasto horizonte por explorar.

Impacto científico y crecimiento del objeto

La existencia de un agujero negro supermasivo con estas características plantea interrogantes fundamentales a la ciencia moderna, especialmente sobre cómo pudieron formarse y crecer estos objetos en los primeros cientos de millones de años. Los datos sugieren que el cuásar debió experimentar episodios de crecimiento extraordinariamente rápidos en sus etapas iniciales para alcanzar una masa tan considerable. Wolf señaló que aunque el récord podría romperse en unos meses, los detalles revelan que este objeto continúa consumiendo materia a un ritmo relativamente lento, lo cual añade otra capa de complejidad a su estudio.

Próximos pasos en la investigación cosmológica

La observación de este cuásar permite a los astrónomos estudiar una época crucial en la historia cósmica: la aparición de las primeras estrellas y galaxias y la transformación de un universo oscuro a uno lleno de luz. Un cuásar es un núcleo galáctico de brillo extremadamente intenso, alimentado por gas que cae en un agujero negro y libera enormes cantidades de energía, representando una fase breve en la vida de una galaxia donde su núcleo brilla más que el resto del sistema. Este hallazgo proporciona una ventana única a los primeros momentos del universo, obligando a los científicos a reevaluar los modelos actuales de formación de estructuras a gran escala y el comportamiento de la gravedad en el cosmos primitivo.