Descubren granjas clandestinas de criptomonedas en Tlaola, Puebla

Autoridades intervinieron dos granjas clandestinas de criptomonedas en Tlaola, Puebla, con más de 1000 bitcoins y equipamiento de alto voltaje, vinculando a la FGR y la Semar.

Las autoridades federales y estatales han desmantelado con éxito dos instalaciones dedicadas a la minería ilegal de criptomonedas en el municipio de Tlaola, ubicado en el estado de Puebla. Esta reciente operación de seguridad culminó con la detención de una persona y el aseguramiento masivo de infraestructura tecnológica y activos digitales. El hallazgo subraya la creciente sofisticación de los crímenes financieros que utilizan redes eléctricas no reguladas para obtener beneficios económicos ilícitos mediante la generación de divisas virtuales.

Detalles de la Intervención y Aseguramientos

En el operativo más reciente, realizado en conjunto por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), se incautaron treinta cajas mineras, mil treinta y dos criptomonedas, marihuana y diversos equipos tecnológicos. Entre los objetos decomisados que facilitaban el funcionamiento de estas redes ilegales se destacan un transformador eléctrico trifásico, un módem, dos chips, un teléfono y una pantalla de video. La presencia de un transformador trifásico indica que estas operaciones requieren una carga eléctrica significativamente mayor que el consumo residencial estándar, lo que a menudo implica conexiones directas a la red de distribución pública sin meteraje adecuado.

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Antecedentes Operativos en el Municipio

Este desmantelamiento se suma a una acción previa registrada el 6 de septiembre, cuando las autoridades intervinieron otro inmueble en la misma zona con cerca de trescientos equipos especializados, ocho antenas satelitales y ochenta terminales de media tensión. La comparación entre ambos hallazgos revela una expansión geográfica y tecnológica de las actividades mineras ilegales en la región. La magnitud de los equipos asegurados en la intervención de septiembre sugiere que estas granjas operaban como verdaderos centros de procesamiento de datos a gran escala, utilizando infraestructura industrial para maximizar la tasa de hash en la validación de transacciones de blockchain.

Líneas de Investigación de la Fiscalía General

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias oficiales para establecer el origen exacto de los recursos financieros utilizados para adquirir el hardware y el combustible eléctrico. Las investigaciones se centran en analizar el funcionamiento técnico de los equipos y determinar si existen posibles conexiones logísticas o financieras entre ambos inmuebles intervenidos. Un aspecto crítico del caso es determinar si las criptomonedas generadas a través de estos procesos computacionales pudieron vincularse con otras operaciones financieras ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento de actividades delictivas organizadas.

Impacto en la Infraestructura y Seguridad Eléctrica

La instalación de transformadores de alta capacidad y terminales de media tensión en residencias o locales no preparados representa un riesgo severo para la seguridad pública y la estabilidad de la red eléctrica local. Estos equipos, diseñados para entornos industriales controlados, operan en condiciones precarias en estas operaciones clandestinas, lo que incrementa la probabilidad de cortocircuitos, incendios estructurales y fallas en el suministro eléctrico para la comunidad. Las autoridades continúan recopilando pruebas digitales y forenses para construir un caso jurídico sólido que permita juzgar a los responsables por los delitos de energía eléctrica, fraude y posiblemente lavado de dinero, asegurando que la justicia determine la responsabilidad penal de los involucrados en esta red criminal.