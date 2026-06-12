Descubren la pista del Juego de Pelota mexica bajo el Templo Mayor: historia y hallazgos arqueológicos

Leonardo López Luján detalla cómo la cancha del Juego de Pelota, oculta bajo la Catedral Metropolitana, fue descubierta en 1900 y reexaminada en excavaciones del Metro y del proyecto de Arqueología Urbana, confirmando su existencia mediante ofrendas y documentos codiciles.

El arqueólogo Leonardo López Luján ha detallado la historia del Juego de Pelota mexica en el complejo del Templo Mayor , cuya pista se ha ido revelando de forma fragmentaria desde principios del siglo XX.

En 1900, cuando se construyó el colector de aguas negras en la calle de Guatemala, el responsable de la obra, Leopoldo Batres, realizó excavaciones que expusieron una gran superficie rectangular detrás de la actual Catedral Metropolitana. En aquel momento la estructura fue interpretada como parte del relleno urbano y no como una cancha de pelota, por lo que quedó parcialmente destruida.

Décadas más tarde, en la década de los sesenta, la expansión del Metro (líneas 1 y 2) obligó a nuevos trabajos de rescate arqueológico bajo la supervisión del catalán Jordi Gussinyer. En el tramo entre las estaciones Zócalo y Allende volvió a aparecer una sección de la antigua pista, y los arqueólogos descubrieron una ofrenda extraordinaria: una pequeña maqueta de piedra verde que reproducía la cancha, con dos esferas -una blanca y otra negra- que simbolizaban la dualidad del juego, acompañadas de pelotitas de hule.

Ese hallazgo confirmó que la obra de Batres había atravesado la cancha y que, pese a los daños, el trazado original seguía siendo detectable. Los trabajos más recientes forman parte del Proyecto de Arqueología Urbana, liderado por Raúl Barrera, quien ha encontrado, junto al templo dedicado al dios del Viento (Ehécatl), otro segmento de la pista principal del recinto sagrado de Tenochtitlan.

López Luján explica que la denominación náhuatl de la zona, Teotlachco, significa 'lugar de la cancha grande', y que los hallazgos de finales de los noventa -sobre ofrendas con pequeñas pelotitas de hule- serán expuestos en el vestíbulo del Templo Mayor, bajo la curaduría de la directora del museo, Patricia Ledesma. Además, los escritos del Códice Florentino y del Códice Matritense describen la existencia de la cancha y la ubican dentro del conjunto de 78 edificios que conformaban el Recinto Sagrado, ofreciendo una valiosa corroboración documental a la evidencia material.

A pesar de la abundante documentación, el arqueólogo aclara que no se han identificado canchas del Juego de Pelota en otros importantes centros prehispánicos de la zona de la Ciudad de México, como Tlatelolco o Cuicuilco. Si bien se han hallado evidencias en sitios como Tula y Xochicalco, la pista del Templo Mayor sigue siendo única en la capital.

López Luján también subraya que, aunque en la actualidad el gobierno promueve la figura del juego en el contexto del Mundial, la presencia de esta práctica en ciudades como Teotihuacán aún no está plenamente comprobada; los restos encontrados allí no son suficientemente concluyentes como para afirmar la existencia de una cancha establecida. En este sentido, el investigador señala que la pista del Templo Mayor se ha convertido, a modo de broma, en el "verdadero Estadio Azteca", una metáfora que resume la importancia cultural y simbólica de este vestigio dentro de la historia de México





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juego De Pelota Templo Mayor Arqueología Urbana Leonardo López Luján Teotlachco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Científicos chinos descubren el mayor cementerio de ballenas en el mundoInvestigadores chinos identificaron más de 500 esqueletos de ballenas en el océano Índico, en un corredor submarino de 1,200 kilómetros al oeste de

Read more »

Perrito viral sorprende al pedir a los transeúntes que le regresen su pelotaLa grabación muestra una interacción espontánea y llena de ternura que ocurre frente a una vivienda, combinando juego, curiosidad y un momento cotidiano que logró conquistar a quienes lo han visto

Read more »

Alistan celebraciones por 40 años del Museo del Templo Mayor y los 50 años del PTMAniversarios.

Read more »

El Museo de las Culturas Populares propone una revisión de los juegos de pelota en MéxicoLa muestra recorre desde las prácticas como el ulama, la pelota mixteca y la p’urhépecha, así como la carrera de bola rarámuri, hasta el futbol llanero y chinampero.

Read more »