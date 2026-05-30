Descubren proteínas sanguíneas que podrían predecir la esclerosis múltiple con más de diez años de anticipación

Un estudio publicado en Annals of Neurology identifica ocho proteínas alteradas en sangre que pueden anticipar el diagnóstico de esclerosis múltiple hasta una década antes de los síntomas, abriendo la puerta a pruebas de detección temprana y una intervención más oportuna.

Un reciente estudio ha revelado que ciertas proteínas en la sangre podrían anticipar el diagnóstico de esclerosis múltiple hasta más de una década antes de la aparición de los síntomas.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Annals of Neurology, identificó ocho proteínas alteradas en muestras sanguíneas de personas que posteriormente desarrollaron la enfermedad. Estos biomarcadores abren la posibilidad de desarrollar pruebas de detección temprana que permitan identificar a individuos con alto riesgo, facilitando intervenciones más oportunas y posiblemente ralentizando la progresión de la patología.

El enfoque del estudio se basó en el análisis de datos del UK Biobank, un extenso repositorio que contiene información de aproximadamente medio millón de voluntarios. Dentro de esta cohorte, se identificaron 124 individuos que desarrollaron esclerosis múltiple tras la toma de muestras sanguíneas. Al examinar estas muestras, obtenidas en promedio seis años antes del diagnóstico clínico y, en algunos casos, más de diez años con anterioridad, los científicos hallaron patrones proteicos distintivos.

Entre las proteínas identificadas, DKKL1 destacó como un marcador particularmente prometedor, asociado no solo con el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino también con un curso clínico menos severo en quienes la padecían. Esto sugiere que DKKL1 podría servir tanto para estimar la probabilidad de esclerosis múltiple como para evaluar el pronóstico a largo plazo. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y degenerativa en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora de los nervios.

Una de las características más desafiantes de esta condición es que el daño neurológico suele ser irreversible una vez que se ha producido, por lo que la detección temprana es crucial para aplicar tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad y preserven la función neuronal. Los hallazgos actuales podrían transformar el enfoque de la enfermedad, permitiendo intervenciones en etapas preclínicas donde la respuesta a la terapia podría ser más efectiva.

El equipo de investigación subraya la necesidad de validar estos resultados en cohortes más grandes y diversas, así como de explorar la integración de estos biomarcadores en futuros protocolos de detección. Además, se planea investigar cómo estos cambios proteómicos se relacionan con los mecanismos inmunológicos y genéticos subyacentes a la esclerosis múltiple.

Si se confirma su utilidad, una prueba sanguínea basada en estos marcadores podría convertirse en una herramienta estándar en la evaluación del riesgo, especialmente para personas con antecedentes familiares o factores de riesgo conocidos. Este avance representa un paso significativo hacia la medicina personalizada en neurología, ofreciendo esperanza para una detección más rápida y un manejo más proactivo de la esclerosis múltiple





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