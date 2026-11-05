Descuentos Ray-Ban México: Hasta 50% y Códigos Promocionales Validos 2026

Guía completa de descuentos Ray-Ban México. Obtén hasta 50% de descuento en lentes seleccionados, 30% en el segundo par y códigos promocionales verificados para 2026.

La marca líder mundial de lentes de sol y armazones, Ray-Ban, ofrece actualmente promociones vigentes en su tienda en línea de México que permiten a los consumidores ahorrar significativamente. Con fechas de validez que se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta 50 por ciento en modelos específicos y un 30 por ciento adicional en pares adicionales, sumado a un servicio de envío gratuito en todas las compras.

Detalles de Descuentos Automáticos y Códigos

Los descuentos en la tienda oficial de Ray-Ban México se estructuran principalmente de forma automática en productos de color y tamaño seleccionados, alcanzando una reducción de hasta el 50 por ciento. Para aquellos clientes que deseen adquirir dos o más lentes de sol o armazones de graduación, la tienda aplica un 30 por ciento de descuento sobre el par de menor precio. Es fundamental destacar que ninguna de estas dos promociones automáticas es válida para los lentes inteligentes Ray-Ban Meta, los cuales mantienen un precio independiente.

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Además de las reducciones automáticas, existen códigos promocionales específicos para miembros y usuarios registrados en portales de cupones. El código 15OFFRB1026 otorga un 15 por ciento de descuento para miembros, mientras que RAYBAN20 y RBPOLAN proporcionan un 20 por ciento de ahorro. También existe el código ND-W4H8H0, que ofrece un 10 por ciento de descuento. Estas ofertas están sujetas a disponibilidad y no son combinables entre sí ni con otras promociones de la tienda.

Proceso de Canje y Restricciones de Compra

Para utilizar los códigos promocionales en ray-ban.com/mexico, el usuario debe primero seleccionar los lentes de sol o armazones deseados y agregarlos al carrito de compras. Los descuentos en modelos seleccionados se aplican automáticamente al visualizar el carrito. Antes de finalizar el pago, es necesario ingresar el código promocional en el campo designado y verificar que el descuento se refleje en el total de la compra antes de confirmar el pedido.

Es crucial notar que las promociones de la tienda no son acumulables con otros códigos ni aplican en accesorios, lentes personalizados Remix, ni en los lentes Ray-Ban Meta. Si un código no funciona, se recomienda verificar si el modelo ya cuenta con un descuento automático aplicado. El envío a todo México es gratuito y los pedidos tienen un plazo de 30 días para devoluciones, con una entrega estimada entre 15 y 32 días hábiles.

Precios y Disponibilidad de Ray-Ban Meta

Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Gen 2, que cuentan con capacidad para tomar fotos, video, reproducir música y utilizar Meta AI, tienen precios de lanzamiento que inician desde $8,099 MXN con micas transparentes, $8,769 MXN con micas polarizadas y $9,869 MXN con micas Transitions. Estos dispositivos se venden a través de la tienda oficial de Ray-Ban, la tienda de Meta y ópticas asociadas como Sunglass Hut y Solaris.

Dado que los Ray-Ban Meta están excluidos de los descuentos por modelos seleccionados y por segundo par, la mejor oportunidad para adquirirlos suele presentarse durante el Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2026, o mediante promociones bancarias de meses sin intereses. No existe un outlet en línea en México para estas ofertas de liquidación, por lo que los modelos con descuento se encuentran exclusivamente en la sección de ofertas exclusivas de la web oficial.

Recomendaciones de Compra y Verificación Final

Antes de realizar una compra, se recomienda verificar directamente en ray-ban.com si el modelo deseado tiene un descuento automático disponible. Para compradores que adquiran dos pares, el 30 por ciento en el segundo par representa el ahorro más seguro y publicado por la propia tienda. No se recomienda esperar descuentos con códigos para los Ray-Ban Meta, ya que su precio es fijo salvo en eventos específicos como el Buen Fin.