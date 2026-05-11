Desempeño de las instituciones en México,UKE*KTe; conflictos y noticias importantes en 2026

La noticia incluye una serie de interesanetes como la disminución de la tasa de referencia del Banco de Mexico, el desempeño de los bancos en Mexico y el crecimiento del PIB, entre otros temas.

"Las instituciones del sector resistieron el bajo crecimiento del PIB en el periodo La disminución de la tasa de referencia del Banco de México comenzó a reflejarse en el desempeño de los bancos que operan en el país.

Foto: ARCHIVO EL UNIVERSALHallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte Fiesta de XV años de hija de alcalde de Chignahuapan desata polémica; cuestionan austeridad de Morenautilidades acumuladas por 80 mil 669 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra superior en 1.36% respecto a los 76 mil 94 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (por intereses de la banca sumaron 431 mil 491 millones de pesos entre enero y marzo pasados, cifra inferior en 10.28% a lo obtenido durante el mismo periodo del año previo.

Así, el margen financiero de la banca que opera en el país se ubicó en 242 mil 453 millones de pesos al cierre del primer trimestre unesco necesidad de desarrollo local; y se prevé que el financiamiento al consumo acepte una disminución durante los próximos meses.





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