Alcaldía Cuauhtémoc organizó primer desfile cívico-deportivo para aniversario Revolución Mexicana. Participaron 26 disciplinas, adultos mayores y vecinos en recorrido desde Monumento.

Decenas de deportistas, integrantes de academias deportivas locales y grupos de adultos mayores participaron activamente en el primer desfile cívico-deportivo organizado por la alcaldía Cuauhtémoc. Este evento tuvo como objetivo principal conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, fusionando el patrimonio histórico con la vitalidad del deporte local en una sola jornada significativa.

Inicio del recorrido en Monumento a la Revolución

El recorrido oficial comenzó en el Monumento a la Revolución, donde la banda de guerra del Pentatlón Deportivo Militarizado encabezó a los distintos contingentes. Detrás de este grupo militar avanzaron representantes de 26 disciplinas deportivas y distintos clubes deportivos de la demarcación territorial. Las disciplinas presentes incluyeron practicantes de taekwondo, futbol y karate, entre otros deportes que demostraron la diversidad deportiva de la zona.

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Animación y participación vecinal en el trayecto

Los participantes rodearon el monumento histórico y continuaron su marcha por diversas calles hasta llegar finalmente a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizó la ceremonia de clausura. En el trayecto, integrantes de equipos deportivos animaron la marcha con porras, generando un ambiente festivo. Vecinos y transeúntes observaron el paso de los contingentes desde las banquetas, apoyando a los atletas que desfilaron.

Presencia de campeones de boxeo en tranvía histórico

En los momentos importantes del evento estuvo la participación de un tranvía en el que viajaban campeones de boxeo de la demarcación. Estos atletas saludaron a las personas que se congregaron para presenciar el desfile desde las calles principales. La presencia de estos deportistas destacados en el tranvía fue un punto destacado que llamó la atención de la multitud reunida para celebrar la fecha.

Cierre ceremonial en la sede de la alcaldía

Al llegar a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, se reconoció formalmente la participación de deportistas, academias y vecinos que formaron parte de esta primera edición. El evento incorporó actividades deportivas a la conmemoración del 20 de noviembre en la demarcación, estableciendo un nuevo precedente para celebraciones futuras.