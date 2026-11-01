Desfile Día de Muertos 2026 CDMX y detención de Inés Gómez Mont en EE.UU.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 reunió a 1.6 millones en la CDMX. Paralelamente, se confirma la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos por defraudación fiscal.

Este sábado 31 de octubre se llevó a cabo el Gran Des desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México, un evento que celebró las diversas facetas de la cultura mexicana e ilustró el viaje espiritual de las almas hacia el Mictlán. La celebración comenzó puntualmente a las 14 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, marcando el inicio de una ruta emblemática que atravesó la avenida Paseo de la Reforma, continuó por la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, para finalmente incorporarse a la calle 5 de Mayo y concluir en el Zócalo capitalino.

Masiva asistencia al Desfile de Día de Muertos

Las autoridades, específicamente la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron cifras récord de participación, reportando la asistencia de un millón 600 mil personas durante el recorrido. El contingente avanzó con gran vitalidad sobre la avenida Paseo de la Reforma, acompañado por el sonido vibrante de distintas bandas de música, danzantes tradicionales, mojigangas coloridas y decenas de carros alegóricos elaborados con detalle.

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La edición de este año dedicó homenajes especiales a figuras icónicas de la música, la literatura y la época de oro del cine mexicano. Entre los personajes destacados que fueron recordados se encontraron Juan Gabriel, Emilio Fernández conocido como El Indio, Juan Rulfo y Nelly Campobello. Estos tributos reflejaron la riqueza artística nacional y su influencia perdurable en la identidad cultural del país.

Durante el trayecto, participaron carros alegóricos y comparsas ciudadanas que añadieron dinamismo a la celebración. Además, se instalaron globos monumentales en homenaje a la escritora mexicana Nellie Campobello y al escritor Juan Rulfo, consolidando el reconocimiento literario dentro del evento. Esta presencia simbólica reforzó el vínculo entre la tradición festiva y el legado intelectual mexicano.

A lo largo de Paseo de la Reforma, maquillistas profesionales se establecieron para ofrecer sus servicios a los asistentes, destacando notablemente la participación de turistas extranjeros que aprovecharon la oportunidad para experimentar la estética local. Los diseños más populares y visibles fueron, sin duda, los clásicos de catrín y catrina, elementos esenciales que representan la fusión entre la vida y la muerte en esta celebración ancestral.

Contexto legal y denuncia de Sheinbaum

En un desarrollo paralelo de alto impacto, fuentes de seguridad mexicanas confirmaron a EL UNIVERSAL la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos. Ella es señalada en México por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero, cargos graves que han motivado una intensa persecución judicial contra ella y su esposo. Este hecho ocurre mientras la capital mexicana celebra su patrimonio cultural con masividad.

Una imagen en posesión de EL UNIVERSAL muestra a dos oficiales de policía estadounidenses sujetando de los brazos a Gómez Mont. En la fotografía, la actriz aparece con su cabello negro largo y suelto, sin maquillaje, vestida con una blusa sin mangas blanca, falda azul corta y tenis blanco. Posó para la foto con las manos esposadas, encadenada y sosteniendo un papel blanco, evidenciando su custodia bajo la ley estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó previamente la reactivación de la ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga. Durante su conferencia matutina del pasado 8 de octubre, Sheinbaum informó que el gobierno de México había solicitado dicha medida, cuestionando las irregularidades vinculadas a factureras y ordenes de aprehensión vigentes.

Sheinbaum llamó factureros reconocidos y delincuentes a Gómez Mont y Álvarez Puga, manifestando que su gobierno pediría la recuperación inmediata de la ficha roja. Desde el 30 de septiembre, la mandataria federal ya había etiquetado públicamente a estas personas como factureros reconocidos y delincuentes, acusándoles de dedicarse a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos.

Antecedentes judiciales y órdenes de aprehensión

La actriz y presentadora Inés Gómez Mont cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal el primer mandamiento judicial contra Gómez Mont por la supuesta utilización de empresas fantasma para lavar dinero.

La FGR la señala de presunta simulación de facturas tras adjudicarse contratos a su esposo, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En julio de 2024, Gómez Mont solicitó un amparo contra una segunda orden de aprehensión librada en 2021, relacionada con defraudación fiscal por un monto de 6 millones 600 mil pesos.

La acusación incluye la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal negó la protección judicial contra dicho mandamiento y la activación de la ficha roja, manteniendo su búsqueda activa en más de 190 países.

Ante esta resolución, Inés Gómez Mont interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado. Este tribunal resolverá próximamente si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo, definiendo así el rumbo final de su situación legal internacional.