El Desfile de Acción de Gracias de Macy's se retrasa al sábado por vientos extremos. Se reprograma la fecha para garantizar la seguridad de participantes y espectadores.

El Desfile de Acción de Gracias de Macy's, un pilar fundamental de las tradiciones navideñas en los Estados Unidos, ha sido pospuesto por primera vez en casi un siglo debido a las severas condiciones meteorológicas previstas en la ciudad de Nueva York. La edición número 100 de este icónico evento, que tradicionalmente se celebra el jueves 27 de noviembre, no se llevará a cabo en su fecha original y se reprogramará para el próximo sábado, marcando un cambio histórico sin precedentes en la historia moderna del desfile.

Decision por seguridad ante vientos extremos

La organización del Desfile de Acción de Gracias de Macy's tomó la difícil decisión de suspender la celebración de este año tras consultar detenidamente con sus socios municipales y las agencias de seguridad, priorizando la protección de los cientos de participantes y los vastos espectadores que habitualmente asisten al recorrido. La decisión se tomó de común acuerdo con Macy's, el Departamento de Policía de Nueva York y otras autoridades locales, reconociendo que la seguridad de los asistentes era la máxima prioridad ante la inminencia de una intensa tormenta y vientos fuertes que podrían poner en peligro la estabilidad de los globos gigantes.

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El Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York emitió alertas oficiales por fuertes vientos y alertas de inundaciones costeras para la jornada del jueves y el viernes, pronosticando rachas de viento de entre 80 y 96 kilómetros por hora y vientos sostenidos de entre 48 y 62 kilómetros por hora. Estas condiciones climáticas adversas fueron el factor determinante para recorrer el evento hasta el sábado próximo, evitando así los riesgos asociados con la maniobra de globos inflables de gran tamaño en un entorno urbano densamente poblado.

Historial de seguridad y riesgos históricos

Aunque el Desfile de Acción de Gracias de Macy's se suspendió entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, esta será la primera vez que el evento se vea afectado por condiciones meteorológicas adversas en su historia de casi un siglo. Los fuertes vientos ya han representado un peligro significativo en el pasado, como ocurrió en 1997, cuando una ráfaga desvió el globo del personaje infantil El Gato Ensombrerado, provocando que chocara contra una farola y dejara dos personas hospitalizadas por lesiones en la cabeza, además de dañar gravemente los globos de la Pantera Rosa y Barney el Dinosaurio.

Tras aquellos incidentes, el entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, estableció un grupo de trabajo para evaluar los riesgos y reforzar las medidas de seguridad, lo que resultó en nuevas restricciones en el tamaño de los globos participantes y la retirada de farolas a lo largo del recorrido para minimizar peligros. Esta evolución en los protocolos de seguridad demuestra la preocupación constante de las autoridades por prevenir accidentes que comprometan la integridad física de los ciudadanos y visitantes que siguen la tradición televisiva nacional.

Impacto logístico y reprogramación del evento

Para la edición reprogramada de este año, todos los globos de personajes animados que ya habían sido trasladados a Manhattan e inflados desde el miércoles deberán desinflarse y regresar a sus instalaciones en Nueva Jersey, donde serán preparados nuevamente para su participación en el sábado. Will Coss, director de Macy's Studios, indicó que este procedimiento técnico suele tomar alrededor de una semana, lo que requiere una logística compleja para garantizar que los inflables estén en óptimas condiciones para la nueva fecha del recorrido.

Se tiene previsto que el Desfile de Acción de Gracias de Macy's tenga una duración de tres horas y recorra Manhattan desde la calle 77 hasta Central Park West, finalizando en la tienda insignia de Macy's en Herald Square, manteniendo así su formato tradicional de espectáculo con bandas de música, payasos, animadoras y actuaciones musicales en directo de artistas populares que han convertido al evento en parte integrante de las celebraciones estadounidenses del Día de Acción de Gracias.