Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: cierres en Reforma y el Centro Histórico

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo este sábado 31 de octubre e implicará cierres viales y cambios en Metro y Metrobús.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 se realizará este sábado 31 de octubre en la Ciudad de México y provocará cierres viales y modificaciones al transporte público, principalmente sobre Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico. El recorrido comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará hasta el Zócalo capitalino, donde se prevé que concluya entre las 18:30 y las 19:00 horas. Ante ello, las autoridades recomiendan anticipar los traslados y utilizar rutas alternas.

La celebración cumple este año su décima edición. Se esperan restricciones a la circulación desde horas previas al inicio del evento, además de ajustes en distintas líneas del Metro y Metrobús. Las afectaciones podrían extenderse a calles aledañas debido a la instalación de contingentes, el desplazamiento de carros alegóricos y la concentración de espectadores.

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Cierres viales en Reforma y el Centro Histórico

El recorrido del desfile afectará algunas de las principales avenidas que conectan el poniente de la capital con el Centro Histórico. Los cierres y restricciones viales se concentrarán en puntos como la Glorieta de El Caballito y la Plaza de la Constitución, también conocida como Zócalo.

Aunque el desfile está programado para iniciar a las 14:00 horas, se recomienda evitar las vialidades cercanas al recorrido desde antes del arranque, ya que podrían registrarse cortes anticipados a la circulación. La instalación de contingentes y la llegada de espectadores suelen generar afectaciones previas sobre Paseo de la Reforma.

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, existen distintas vialidades que pueden funcionar como alternativas. El Circuito Interior permite rodear las zonas afectadas sin ingresar al corredor de Paseo de la Reforma. El Eje 1 Oriente facilita recorridos por el costado oriental de la zona centro, mientras que Avenida Chapultepec es una opción para algunos desplazamientos entre el poniente y el centro de la capital. Fray Servando Teresa de Mier funciona como vía alterna para traslados al sur del primer cuadro de la ciudad.

Estas vialidades también podrían registrar congestionamientos por el desvío de automovilistas, por lo que se recomienda consultar las condiciones del tránsito antes de salir y prever tiempo adicional para los trayectos.

Ajustes en Metro y Metrobús por el desfile

El desfile también ocasionará modificaciones en el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas que atraviesan Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. De acuerdo con los avisos difundidos, las líneas 1, 3 y 4 tendrán ajustes entre las 13:00 y las 20:00 horas, mientras que la Línea 7 presentará restricciones desde las 4:30 hasta las 22:00 horas.

En la Línea 1 se prevé suspensión de servicio en Buenavista II, Reforma y Hamburgo, además de la suspensión de la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac. La Línea 4 tendrá suspensión del servicio en el tramo de Buenavista a Amajac. La Línea 7 mantendrá restricciones operativas en el corredor de Paseo de la Reforma entre las 4:30 y las 22:00 horas.

Los usuarios deberán considerar que los horarios de restablecimiento podrían variar según el avance del desfile y la reapertura de las vialidades. En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las restricciones podrían aplicarse de acuerdo con la afluencia de pasajeros y las medidas de seguridad establecidas durante el evento, por lo que se recomienda verificar los avisos oficiales antes de realizar cualquier traslado hacia el Centro Histórico.

Novedades de la décima edición del desfile

Una de las principales novedades de esta edición será el cambio en el punto de partida, ya que el desfile dejará de iniciar en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, como ocurría en años anteriores. Este sábado, los contingentes comenzarán su recorrido en la Glorieta de la Diana Cazadora, desde donde avanzarán hacia el Centro Histórico.

El evento comenzará a las 14:00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media, por lo que se estima que los últimos contingentes lleguen al Zócalo entre las 18:30 y las 19:00 horas. La jornada incluirá comparsas, colectivos artísticos, agrupaciones musicales y contingentes culturales.

La décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos contará con la participación de más de 4 mil integrantes. De acuerdo con las autoridades capitalinas, la convocatoria reunió propuestas de 60 artistas y colectivos para el diseño y elaboración de carros alegóricos.

Entre los principales atractivos destaca un homenaje al cantante Juan Gabriel, además de representaciones dedicadas a figuras de la literatura, el cine y la música mexicana. También participarán artistas del taller El Volador, quienes presentarán el carro alegórico Cantares de mi lago, inspirado en la cultura purépecha.

El desfile celebra una década desde su creación en 2016, cuando la capital incorporó este espectáculo a sus actividades culturales tras la proyección internacional que tuvo la representación del Día de Muertos. Para esta edición, las autoridades recomiendan planear los traslados con anticipación y consultar los avisos oficiales sobre cierres y transporte público.