Desfile de Día de Muertos 2026: ruta, horarios y cierres viales en la Ciudad de México

El 31 de octubre, la Ciudad de México revive su tradición más colorida con el Gran Desfile de Día de Muertos, marcando la décima edición del evento que inició en 2015 tras la popular película de James Bond. Conmemorando a íconos de la cultura mexicana y un homenaje especial a Juan Gabriel, el desfile comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora y se dirigirá al Zócalo, atravesando Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo. Se notifican cierres y restricciones viales, alternativas de ruta y cambios en el servicio de transporte público para garantizar una experiencia segura y fluida.

Ha pasado poco más de una década desde que la popular película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, 007: Spectre (2015), sembró en México una de sus tradiciones más representativas a nivel internacional (a pesar de su juventud como costumbre): El Gran Desfile de Día de Muertos, una procesión repleta de color, catrinas y catrines, carros alegóricos y música tradicional para honrar a las almas que han fallecido.

La edición de este 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, así es, la Ciudad de México se robará el Halloween! No obstante, existieron cambios en comparación a desfiles anteriores, por lo que en esta nota te contaremos todos los detalles que necesitas saber para formar parte de la ancestral procesión Bond de Día de Muertos, o bien, información sobre la ruta y vías cerradas para que puedas anticipar tu trayecto.

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Fecha y nueva ubicación del desfile

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 comenzará a las 14:00 horas de la tarde en la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, en lugar de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, donde se iniciaba en años anteriores. La entrada será gratuita y las personas asistentes podrán disfrutar del espectáculo desde las calles por las que avanzarán los contingentes.

Este año, la décima edición contará con un homenaje especial a Juan Gabriel y a otras figuras de la cultura mexicana como Juan Rulfo, Nellie Campobello, Emilio 'El Indio' Fernández y, además, la participación de contingentes de lucha libre mexicana y UNICEF. La ruta del desfile irá de la Diana Cazadora al Zócalo capitalino, pasando por Paseo de la Reforma, incorporándose a Avenida Juárez y transcurriéndose por la calle 5 de Mayo.

Homenajes y ruta del recorrido

El recorrido concluye en el Zócalo con música, danzas, comparsas, figuras monumentales y carros alegóricos. El espectáculo también incluirá representaciones relacionadas con la lucha libre mexicana y un contingente especial de UNICEF.

El Desfile de Día de Muertos provocará afectaciones a la circulación vehicular: Paseo de la Reforma (cierre entre la Estela de Luz, la Glorieta de la Diana Cazadora y El Caballito), Avenida Juárez (restricciones de circulación durante el paso de los contingentes), Eje Central (afectaciones en los tramos de incorporación hacia el Centro Histórico), Calle 5 de Mayo (cierre vehicular), Avenida Insurgentes y 20 de Noviembre (posibles interrupciones en los cruces con vialidades del recorrido). También habrá modificaciones en el servicio del Metrobús, particularmente en las líneas 4 y 7 que circulan por la zona que cruzarán los contingentes.

Cierres viales y alternativas de transporte

Para evitar la congestión vehicular y garantizar la fluidez del desfile, se recomiendan vías alternativas como Circuito Interior, Anillo Periférico, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier. El restablecimiento de la circulación se realizará de manera gradual, dependiendo del avance del desfile y la conclusión de las labores de limpieza de las autoridades capitalinas al finalizar el evento.

El evento será un homenaje a la creatividad y la tradición mexicana, con la participación de artistas y contadores de historias que rendirán tributo a la música, la danza y la cultura popular del país. Acompáñanos en esta celebración que honra a los que ya han partido y a los que todavía se quedan en el corazón de los mexicanos.