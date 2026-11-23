La Caravana Coca-Cola recorrió el bulevar Adolfo López Mateos en León este domingo 22 de noviembre, uniendo el Parque Hidalgo con el Distrito León MX frente a miles de espectadores.

Miles de familias se congregaron en la ciudad de León para vivir una celebración navideña que transformó una de sus arterias viales más importantes. Este domingo 22 de noviembre, el Bulevar Adolfo López Mateos se convirtió en el escenario principal de la Caravana Coca-Cola, un evento anual que atrae a público de todas las edades con un espectacular despliegue de luces, música y figuras alusivas a la temporada decembrina.

Ruta oficial y logística del recorrido

La jornada comenzó poco después de las 19:00 horas, marcando el inicio oficial de la caravana desde el Parque Hidalgo. La salida se concretó en las inmediaciones del cruce formado por la Avenida Chapultepec y la calle Julián de Obregón, ubicándose este punto como el epicentro desde donde partirían los vehículos hacia su destino final.

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El recorrido trazó una ruta linea recta y emblemática hacia el norte, atravesando completamente el Bulevar Adolfo López Mateos. La caravana concluyó su trayecto en las instalaciones del Distrito León MX, situado en la zona de la Feria de León, consolidando una conexión directa entre los espacios de esparcimiento tradicionales y los nuevos centros de entretenimiento de la ciudad.

Elementos visuales y participación ciudadana

La edición de este año se distinguió por un despliegue técnico considerable, integrando nueve carros alegóricos de gran tamaño y dos globos monumentales que destacaban contra el cielo nocturno. La participación humana fue masiva, reuniendo a más de 500 personas que conformaron el contingente desfilante, incluyendo bailarines y personajes temáticos que animaron la marcha.

Entre los elementos más reconocibles del evento estuvieron los tradicionales camiones rojos de la marca Coca-Cola, los cuales fueron decorados con iluminación LED y elementos temáticos navideños. Estos vehículos no solo sirvieron como transporte, sino como estructuras móviles que acompañaron el paso del contingente, reforzando la identidad visual de la campaña.

Operativo de seguridad y movilidad vial

La alta concentración de asistentes obligó a las autoridades municipales a implementar un protocolo de seguridad integral durante todo el evento. Los cierres viales comenzaron desde las 17:30 horas en distintos cruces y tramos del Bulevar Adolfo López Mateos, anticipándose al inicio del desfile para garantizar la fluidez del tránsito peatonal.

El operativo contó con la participación coordinada de elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, quienes monitorearon el flujo de la caravana. Además, se dispuso de personal paramédico en puntos estratégicos a lo largo del recorrido para atender cualquier eventualidad médica con los visitantes o participantes.

Reapertura progresiva y impacto final

A medida que el contingente avanzaba hacia el Distrito León MX, la reapertura de las vialidades se realizó de manera gradual. Este procedimiento permitió que la circulación vehicular normal se restableciera progresivamente en los tramos ya transitados, minimizando la congestión en la zona centro de León.

La convergencia final en la zona de la Feria de León marcó el cierre exitoso de la jornada. La caravana logró su objetivo de unir a la comunidad en un espectáculo de luces y sonido, dejando una huella significativa en la dinámica social y turística de la ciudad durante las primeras semanas de noviembre.