El icónico desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York se reprograma para el sábado. Conoce la programación, los nuevos globos y las medidas para verlo en vivo.

El tradicional Desfile de Macy's se celebrará este sábado en las calles de Nueva York. La ceremonia, que marca el inicio de la temporada navideña, fue pospuesta anteriormente debido a condiciones meteorológicas adversas. El recorrido contará con la presencia de personajes emblemáticos y globos gigantes frente a la tienda insignia de la cadena.

Personajes Estelares y Nuevas Incorporaciones

Esta edición centenaaria del evento incluirá figuras reconocidas mundialmente como Snoopy, Spider-Man y Buzz Lightyear. Las nuevas incorporaciones al elenco principal son Bluey, Earl the Squirrel y Hello Kitty Big Apple. Estos personajes recorrerán la ruta establecida para deleitar a la multitud que espera ver la celebración.

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Más de mil payasos participarán activamente en el espectáculo visual del desfile. Las carrozas y los globos gigantes mantienen el formato clásico que ha definido la festividad durante cien años. La mayoría de las celebridades programadas originalmente para el jueves desfilan ahora en esta nueva fecha, asegurando la continuidad del evento.

Reprogramación y Condiciones Climáticas

La organización decidió trasladar la marcha de su fecha original al sábado por la mañana. Esta medida fue tomada exclusivamente para garantizar la seguridad de los espectadores y participantes ante el mal clima. El equipo de periodistas de N+ Univision está narrando minuto a minuto los acontecimientos relevantes de esta jornada histórica.

Las autoridades esperan que al menos tres millones de personas acompañen el recorrido oficial. Este número refleja la enduring importancia del desfile como un pilar cultural de la ciudad. Los fanáticos han sido invitados a seguir la cobertura a través de todas las plataformas digitales de la cadena.

Guía de Visualización en Vivo

Los espectadores pueden sintonizar el evento en todas las zonas horarias de Estados Unidos. La transmisión en vivo está disponible para aquellos que no pueden asistir físicamente a la ruta. Se recomienda consultar las guías de programación para identificar los horarios exactos de inicio y finalización en cada región.

La cobertura informativa proporciona detalles sobre las mejores ubicaciones para ver los globos y carrozas. Los organizadores han reforzado los protocolos de seguridad para manejar la gran afluencia de público. Este año cumple cien años de historia y la primera vez que se pospuso el evento por seguridad.