Ciudad de México prepara el desfile del 20 de noviembre para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Este 20 de noviembre, Ciudad de México se vestirá de gala para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un hito histórico que marcó el comienzo de la era moderna del país. La fecha celebra el levantamiento armado proclamado por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, defendiendo la bandera de sufragio efectivo y no reelección.

Origen Histórico y Definición Constitucional

El episodio bélico y social, conocido como la Revolución Mexicana, surgió como una lucha por establecer un sistema democrático, garantizar la justicia social, realizar el reparto agrario y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Aunque los historiadores debaten sobre su fecha exacta de finalización, se acepta generalmente que concluyó el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, liderará las ceremonias y actos cívicos este viernes, marcando su tercera participación como jefe de Gobierno en este evento tradicional. Aunque se encontraba en China participando en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2026, anunció su regreso inmediato para presidir la celebración central en la capital.

Ruta Oficial y Restricciones de Tránsito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) definió el recorrido del desfile desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. La caravana oficial transitará por la Avenida Juárez y la Avenida 5 de Mayo, lo que exige a los conductores considerar rutas alternativas como el Eje 1 Norte, el Eje 1 Oriente, la Avenida de los Insurgentes, la Avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier.

Impacto Cívico en la Zona Centro

La celebración en la zona Centro de la Ciudad de México reúne a miles de personas para honrar la memoria de las facciones combatientes y sus ideales fundacionales. Las medidas de seguridad y los cierres viales son procedimientos anuales diseñados para garantizar la integridad de los asistentes y el correcto desarrollo de la marcha histórica que define la identidad política contemporánea.