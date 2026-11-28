La Comisión de Árbitros publicó las designaciones para los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, con partidos del 28 y 29 de noviembre.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones oficiales para los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El listado incluye a los árbitros centrales, asistentes, cuartos árbitros, quintos árbitros, así como a los equipos de VAR, AVAR y asesores de cada encuentro.

Los compromisos se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre de 2026. Cada serie llega con una situación global distinta, por lo que el resultado de la vuelta definirá qué clubes avanzan a Semifinales.

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Designaciones arbitrales de la vuelta en Cuartos de Final

La Comisión de Árbitros designó a Jesús Rafael López Valle como árbitro central del Atlas contra Toluca en el Estadio Jalisco, el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas. Lo acompañarán Christian Kiabek Espinosa Zavala y Enrique Isaac Bustos Díaz como asistentes, Maximiliano Quintero Hernández como cuarto árbitro y Jair de Jesús Sosa García como quinto árbitro.

Para el duelo entre Club América y Monterrey en el Estadio Banorte, el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 21:10 horas, la Comisión de Árbitros designó a Luis Enrique Santander Aguirre como árbitro central. Salvador Pérez Villalobos será el encargado del VAR, mientras que Michel Caballero Galicia actuará como AVAR, y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán como quinta árbitra.

En el partido entre Chivas y Pachuca, programado en el Estadio AKRON el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 19:07 horas, Daniel Quintero Huitrón dirigirá como árbitro central. Mario Terrazas Chávez será el responsable del VAR y Manuel Alfonso Martínez Sánchez actuará como AVAR. Jonhatan Benjamín Hernández Juárez fungirá como asesor en ambos encuentros de Monterrey y Chivas.

Panorama de las series y ventajas de cada equipo

Toluca llega con ventaja al partido de vuelta ante Atlas tras imponerse 2-0 en la ida en el Estadio Nemesio Diez, con doblete de Helinho. Atlas terminó la fase regular en el cuarto puesto con 28 puntos, mientras que los Diablos Rojos finalizaron quintos con 27 puntos.

La eliminatoria entre Club América y Monterrey se mantiene abierta tras igualar 0-0 en la ida en el Estadio BBVA. Rayados resistió casi todo el primer partido con diez futbolistas, luego de la expulsión de Ricardo Chávez. Las Águilas ocuparon el tercer lugar general con 30 puntos, por encima del sexto puesto de Monterrey con 27 puntos.

Chivas, primero de la clasificación con 33 puntos, cayó 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, pero conserva la ventaja deportiva sobre los Tuzos, octavos con 25 puntos. Por su parte, Cruz Azul goleó 0-4 a domicilio al León en el Estadio León, con doblete de José Paradela y tantos de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández. La Máquina es sublíder con 32 puntos, mientras que La Fiera ocupa el séptimo lugar con 26 puntos.

Qué necesita cada club para avanzar

Atlas necesita ganar por dos goles de diferencia para empatar el global y avanzar a Semifinales, por el criterio de posición en la tabla. Toluca, en cambio, avanzará si gana, empata o pierde hasta por un gol en el Estadio Jalisco.

Club América avanzará a Semifinales si gana o sostiene cualquier empate en el marcador global en el Estadio Banorte. Monterrey, por su parte, está obligado a ganar como visitante para seguir con vida en la eliminatoria.

Chivas necesita una victoria en casa, incluso por diferencia de un gol, para igualar o superar el global y acceder a la siguiente ronda. Pachuca avanzará si gana o empata en territorio tapatío. En la serie entre Cruz Azul y León, el conjunto cementero avanzará ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por cuatro anotaciones, mientras que León requiere ganar por cinco goles o más en la Ciudad de México para consumar la remontada.